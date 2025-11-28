الاحتلال يوسع عملياته بطوباس ويهدم 24 منزلا بمخيم جنين

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ حطم مستوطنون -فجر اليوم الجمعة- ممتلكات فلسطينيين بين دير جرير وسلواد شرق رام الله، وفق مراسلة الجزيرة.

كما واصل المستوطنون استفزاز رعاة الأغنام في تجمع الحثرورة قرب الخان الأحمر، وفي محيط مخماس شمال القدس.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن نحو 40 تجمعًا بدويًا هجّر منذ بدء الحرب على غزة، في إطار "سياسة تضييق" تهدف إلى دفع السكان للرحيل القسري.

وفي الخليل، منعت قوات الاحتلال المزارعين في ترقوميا من الوصول إلى أراضيهم، واعتدت على مزارعين وصحفيين بقنابل الغاز والصوت أثناء تغطيتهم للحدث.

وتستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في محافظة طوباس لليوم الثالث، بعد اقتحام مخيم الفارعة وتنفيذ مداهمات أسفرت عن إصابة 85 فلسطينيًا واعتقال عشرات، وسط حصار مشدد وإغلاق لكل المداخل وفرض حظر تجوال.

وفي جنين، بدأ الجيش الإسرائيلي هدم 24 مبنى داخل المخيم، بينما وصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها “تصعيد خطير في سياسة التطهير العرقي”.

وفي شمال الضفة، شرعت إسرائيل بنشر آليات ثقيلة داخل مخيمي طولكرم ونور شمس لتهيئة ممرات عسكرية، بعد هدم نحو ألفي وحدة سكنية وتهجير آلاف العائلات.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) إن 32 ألفًا ما زالوا نازحين، مؤكدة أن التدمير المنهجي يتعارض مع القانون الدولي ويحوّل المخيمات إلى مدن أشباح.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد إسرائيلي مستمر في الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، تخللته عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي امتدت لعامين.

وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة عن استشهاد أكثر من 1083 فلسطينيا وإصابة ما يزيد على 11 ألفا واعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص منذ اندلاع التصعيد.