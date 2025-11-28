استقال من منصبه.. كيف برر وزير دفاع رومانيا "التخرج" من جامعة لم يلتحق بها؟

أعلن وزير الدفاع الروماني يونوت موستيانو الجمعة استقالته بعدما صرّح بأنه ارتكب "خطأ" في سيرته الذاتية بشأن شهادته الجامعية، مع تصاعد الجدل حول إدلائه بمعلومات كاذبة.

وقال موستيانو، الذي اعترف بأنه كتب في سيرته الذاتية أنه تخرج من جامعة لم يلتحق بها قط، إنه لا يريد لهذا الجدل أن "يشتت" انتباه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وقت تتعرض فيه هي وأوروبا "لهجوم روسي".

وقال موستيانو في منشور على فيسبوك "اليوم، استقلت من منصبي كوزير للدفاع الوطني. رومانيا وأوروبا تتعرضان لهجوم روسي. يجب الدفاع عن أمننا القومي بكل ما يمكن".

وتعرض موستيانو لضغوط بعد أن كشف تحقيق إعلامي نُشر الخميس أن سيرته الذاتية تتضمن معلومات غير صحيحة.

وفي اليوم نفسه، اعتذر عما وصفه بأنه "خطأ أعترف بأنه يُحرجني" وقال إنه أعد سيرته الذاتية في 2016 باستخدام نموذج وجده على الإنترنت.

وعُيّن موستيانو وزيرا للدفاع في يونيو/حزيران الماضي في حكومة جديدة مؤيدة لأوروبا بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.

وصرح رئيس الوزراء إيلي بولوجان في بيان بأنه سيقترح أن يتولى وزير الاقتصاد والسياحة رادو ميروتا حقيبة الدفاع مؤقتا.