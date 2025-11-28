جيش الاحتلال يعيد إسرائيليين تسللوا إلى سوريا لبناء بؤرة استيطانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أنه أعاد مجموعة إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود مع سوريا عند منطقتي هضبة الجولان وجبل الشيخ (المحتلتين)، في حين قال إعلام إسرائيلي إنهم كانوا يسعون إلى بناء بؤرة استيطانية في سوريا.

وذكر الجيش في بيان أن قواته أعادت مجموعة من الإسرائيليين بعد أن اجتازوا الحدود من منطقتين منفصلتين في هضبة الجولان وجبل الشيخ إلى داخل الأراضي السورية.

وأضاف أن قواته هرعت إلى الموقعين ورصدت المتسللين بعد وقت قصير من اجتيازهم الحدود، قبل أن تعيدهم إلى إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن بعضهم اشتبكوا مع قواته قبل إعادتهم، وقال إن المشتبه بهم اعتُقلوا ونُقلوا إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه "خطير ويُعد مخالفة جنائية"، وقال إنه "يعرّض حياة المدنيين والقوات للخطر".

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن عناصر المجموعة المتسللة ناشطون من حركة "طلائعيو الباشان" الاستيطانية، واخترقوا الحدود السورية لتأسيس مستوطنات فيما يطلقون عليه غلاف الباشان جنوبي سوريا.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال بضعة أشهر، إذ حاول 8 إسرائيليين عبور الحدود في منطقة عجم في أغسطس/آب الماضي، لإنشاء بؤرة استيطانية داخل الأراضي السورية، وفق إعلام إسرائيلي.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة السورية (جنوب غرب)، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من دمشق بشأن ما ذكره الجيش الإسرائيلي، لكنها تدين انتهاكات متكررة ينفذها بين الحين والآخر ضد سيادة سوريا، وتؤكد التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974 التي أعلنت تل أبيب انهيارها بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.