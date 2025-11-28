إسرائيل تعلن فتح تحقيق مع جنود أعدموا فلسطينييْن بجنين

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق مع 3 جنود في وحدة المستعربين بشبهة إطلاق نار غير قانوني وقتل فلسطينييْن اثنين في جنين.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن "التحقيق الأولي يؤكد أن الفلسطينيَيْن اللذين قُتلا في جنين، خرجا من المبنى وهما غير مسلحين بهدف تسليم نفسيهما". وأن "أحد القادة قرر إرسالهما إلى المبنى لإحضار سلاحهما لكن جنديا أطلق النار بعد الاشتباه في حركة أحدهما، لعدم علمه بالقرار".

وذكر الموقع أن القوة التي قتلت الفلسطينيَيْن في جنين لم تبلغ القيادة فورا بتسلسل الأحداث وأن ثمة انتقادات لسلوك عملياتي غير مثالي.

وتعليقا على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يجب وضع حد للتحقيق مع الجنود الإسرائيليين الذين يطلقون النار على من وصفهم بالمخربين.

وخلال زيارته لوحدة من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية حث بن غفير على التوقف عن العمل بهذا الإجراء.

ودعا أيضا إلى تغيير قواعد فتح النار والسياسة القانونية المتبعة تجاه الحوادث الميدانية التي يتورط فيها فلسطينيون مسلحون، وفق تعبيره.