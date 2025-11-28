إسرائيليون رافضون للاستيطان يتظاهرون قرب مركز التنسيق الأميركي

تظاهر عشرات اليساريين في إسرائيل، اليوم الجمعة، قرب مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي في كريات غات، ودعوا الرئيس دونالد ترامب لوقف "الإرهاب الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت المظاهرة استجابة لدعوة مجموعة "النظر للاحتلال بالعين"، وهي حركة يسارية إسرائيلية مناهضة للاحتلال والاستيطان، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ترامب أوقف الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية"، و"حياة الفلسطينيين مهمة"، و"أوقفوا الضم والاحتلال"، و"لا لإفلات إسرائيل من العقاب".

وتشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، في ظل توسع البناء الاستيطاني الذي تسارعت وتيرته خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تصريحات رسمية إسرائيلية عن خطط لضم الضفة الغربية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ويقوّض فرص حل الدولتين، داعية منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ويقيم في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة أكثر من 700 ألف مستوطن، ينفذون اعتداءات شبه يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنشأت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات، بهدف متابعة تنفيذ خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب حرب إبادة على القطاع استمرت عامين.