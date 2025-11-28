أميركا ستراجع البطاقات الخضراء من دول "مثيرة للقلق"

أعلن مدير دائرة الجنسية والهجرة الأميركية الشروع في مراجعة شاملة وصارمة لجميع بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) من الدول "المثيرة للقلق"، حسب وصفه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مساعدة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية مراجعة جميع طلبات اللجوء التي صودق عليها في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك بعد يومين من إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن.

وقال مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلو، على منصة إكس، إنه وجه بـ"إعادة فحص كاملة وشاملة ودقيقة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق" بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولم يحدد الجنسيات التي سيتم استهدافها.

وتسمح البطاقة الخضراء للمواطنين الأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

مرسوم وإجراءات

وأشار بيان صحفي صادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إلى "19 دولة عالية المخاطر" دون ذكرها، لكنه تحدث عن مرسوم رئاسي صدر في يونيو/حزيران الماضي يعلن حظر دخول الأشخاص القادمين من 12 دولة، بما في ذلك أفغانستان وإيران والصومال، وتقييد جزئي لدخول مواطني 7 دول أخرى بما في ذلك كوبا وفنزويلا.

وأول أمس الأربعاء، قالت إدارة ترامب إنه سيجري تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري" عقب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من محطة مترو فاراجوت ويست، القريبة من البيت الأبيض.

وقد أعلن ترامب أمس الخميس وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) من الحرس الوطني لولاية ويست فرجينيا متأثرة بجروحها بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض، في حين لا يزال زميلها أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة.

إدانة وتوجيه

وأفادت السلطات بأن المشتبه فيه رحمن الله لاكانوال هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، وكان قد عمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في بلده الأصلي، وانتقل إلى الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة توطين بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

إعلان

ووصف ترامب -الذي كان يتحدث إلى القوات الأميركية عبر تقنية الفيديو من منتجعه في فلوريدا بمناسبة عيد الشكر- مطلق النار بـ"الوحش الهمجي"، وأكد أن الهجوم يمثل "عملا شريرا".

وأضاف أن إدارته أمرت بوقف فوري لمعالجة طلبات الهجرة من أفغانستان، وأعلنت مراجعة شاملة لوضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة مصنفة "مثيرة للقلق"، بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن.