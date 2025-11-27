ولايات أميركية ترفع دعوى قضائية لمنع تقليص المساعدات الغذائية للمهاجرين

أقامت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية اليوم الأربعاء لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين النظاميين.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ ذلك من خلال إعلان مجموعات معينة من غير المواطنين بأنهم غير مؤهلين للبرنامج الذي يستهدف مكافحة الجوع.

ورفع مدعون عامون من 21 ولاية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في يوجين بولاية أوريغون، للطعن في توجيهات أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية مؤخرا فسرت بندا في قانون معني بالضرائب والسياسة الداخلية على أنه يجعل المقيمين الدائمين الذين مُنحوا حق اللجوء أو تم قبولهم لاجئين، غير مؤهلين للحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم "قسائم الغذاء".

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان "لا تملك وزارة الزراعة الأميركية سلطة استبعاد مجموعات كاملة من الناس من برنامج قسائم الغذاء على نحو تعسفي، وينبغي ألا يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد".

ولم ترد وزارة الزراعة الأميركية حتى الآن على طلب وكالة رويترز التعليق على قرارها.

ويوفر برنامج قسائم الغذاء مزايا شهرية لما يصل إلى 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.