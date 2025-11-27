هيومان أبيل تطلق "صندوق طوارئ السودان" لإنقاذ المتضررين من الحرب

أعلنت منظمة "هيومان أبيل" عن إطلاق "صندوق طوارئ السودان"، في خطوة عاجلة تهدف إلى مساعدة ملايين المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في السودان للعام الثالث على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي.

ويهدف الصندوق إلى توفير المساعدات الأساسية التي تشمل الطرود الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الطبية، ومستلزمات الإيواء، إلى جانب الضروريات الأساسية مثل البطانيات وأدوات الطبخ والمستلزمات الشخصية للنساء والفتيات.

كما يسعى الصندوق إلى دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، إضافة إلى تقديم العلاج عبر العيادات المتنقلة والثابتة، والتعاون مع مراكز غسيل الكلى لتخفيف معاناة آلاف مرضى الكلى في ولايتي الجزيرة ونهر النيل.

أرقام كارثية للأزمة الإنسانية

30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم 14 مليون طفل.

نحو 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 5 ملايين على حافة المجاعة.

3 ملايين طفل يعانون سوء التغذية الحاد، في حين يواجه 19 مليون طفل خطر الحرمان من التعليم.

نحو 11 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.

وقالت المنظمة البريطانية -في بيانها- إن "عامين من النزاع تركا وراءهما أكثر من 18 ألف قتيل، ودمرا البنية التحتية، وأغلقا المستشفيات، وشتّتا الأسر"، مؤكدة أن دعم الصندوق هو فرصة لإنقاذ الأرواح عبر تقديم المساعدات الفورية للنازحين والمصابين.

ودعت هيومان أبيل الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة العاجلة في الصندوق عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن كل تبرع يسهم في إيصال الغذاء والدواء والمأوى إلى أكثر الفئات احتياجا، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.