مسيّرة تستهدف حقلا للغاز بكردستان العراق وتتسبب بقطع الإمدادات

استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأربعاء، ما تسبب بـ"انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء" وتعليق العمليات في الحقل.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم، الذي أصاب خزانات الغاز بالحقل، تسبب في اندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة رووداو الكردية على موقع إكس دخانا يتصاعد من الموقع بعد الهجوم.

Footage shows the blaze at the Khor Mor gas field in Sulaimani province following a drone attack. READ MORE: https://t.co/tzfRwReRvd pic.twitter.com/N2ck0sl0fk — Rudaw English (@RudawEnglish) November 26, 2025

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق في بيان مشترك عن توقف جميع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الإقليم عقب الهجوم، وأكدتا أنهما تعملان بالتعاون مع شركة دانة غاز" الإماراتية المستتثمرة في الحقل "على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان العراق أوميد أحمد إن الطاقة انخفضت بنحو 2600 ميغاواط من أصل أربعة آلاف جرّاء الهجوم، ما يؤثر على تزويد المحطات التي تعمل بالغاز. وأضاف "انقطع نحو 80% من التيار الكهربائي" في الإقليم حيث يقيم أكثر من 6,5 ملايين شخص.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التيار الكهربائي انقطع في مناطق عدة بينها مدينة السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وهذه ثاني طائرة مسيرة تستهدف الحقل خلال أيام، إذ أطلقت قوات الأمن الكردية العراقية النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى الحقل مساء يوم الأحد.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق. واستهدفت هذا الموقع هجمات عدّة في السنوات الأخيرة لم يُعلن أيّ طرف مسؤوليته عنها.

ويوفر الإمداد المستمر بالغاز من حقل كورمور لمحطات الطاقة في كردستان العراق أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، بحسب الشركة.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، تعرّض الحقل لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات المحلية "ميليشيات خارجة عن القانون" مسؤوليته.

ونهاية أبريل/ نيسان 2024، قتل أربعة عمّال يمنيّين بقصف من طائرة مُسيّرة استهدف الحقل.

ونهاية يناير/ كانون الثاني عام 2024، استهدف صاروخان من نوع "كاتيوشا" الموقع.

وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام الحالي، استهدفت هجمات بمسيّرات مفخخة منشآت للطاقة في إقليم كردستان أدّت إلى أضرار مادية كبيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، فيما تعهّدت بغداد التحقيق لجلاء الملابسات.