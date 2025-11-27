مسيّرة تستهدف حقلا للغاز في كردستان العراق وتتسبب بقطع الإمدادات

استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء أمس الأربعاء، مما تسبب في "انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء" وتعليق العمليات في الحقل.

وأفادت مصادر أمنية بأن الهجوم -الذي أصاب خزانات الغاز في الحقل- تسبب باندلاع حريق كبير وإصابة بعض العمال.

وأظهر مقطع مصور نشرته قناة رووداو الكردية على موقع إكس دخانا يتصاعد من الموقع بعد الهجوم.

Footage shows the blaze at the Khor Mor gas field in Sulaimani province following a drone attack. READ MORE: https://t.co/tzfRwReRvd pic.twitter.com/N2ck0sl0fk — Rudaw English (@RudawEnglish) November 26, 2025

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان العراق في بيان مشترك عن توقف جميع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الإقليم عقب الهجوم.

وأكدت الوزارتان أنهما تعملان بالتعاون مع شركة دانة غاز الإماراتية المستثمرة في الحقل على المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان العراق أوميد أحمد إن الطاقة انخفضت بنحو 2600 ميغاواط من أصل 4 آلاف جراء الهجوم، مما يؤثر على تزويد المحطات التي تعمل بالغاز.

وأضاف "انقطع نحو 80% من التيار الكهربائي" في الإقليم حيث يقيم أكثر من 6.5 ملايين شخص.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن التيار الكهربائي انقطع في مناطق عدة، بينها مدينة السليمانية ثاني كبرى مدن الإقليم.

ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وهذه ثاني طائرة مسيرة تستهدف الحقل خلال أيام، إذ أطلقت قوات الأمن الكردية العراقية النار على طائرة مسيرة، لمنعها من الوصول إلى الحقل مساء يوم الأحد الماضي.

ويقع حقل كورمور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق، واستهدفت هجمات عدة في السنوات الأخيرة هذا الموقع، ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها.

ويوفر الإمداد المستمر بالغاز من حقل كورمور لمحطات الطاقة في كردستان العراق أكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم، بحسب الشركة.

ومطلع فبراير/شباط الماضي تعرّض الحقل لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، في حين حمّلت السلطات المحلية "مليشيات خارجة عن القانون" المسؤولية عنه.

ونهاية أبريل/نيسان 2024 قُتل 4 عمال يمنيين بقصف من طائرة مسيرة استهدف الحقل.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2024 استهدف صاروخان من نوع "كاتيوشا" الموقع.

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الجاري استهدفت هجمات بمسيّرات مفخخة منشآت للطاقة في إقليم كردستان أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، في حين تعهدت بغداد بالتحقيق لكشف الملابسات.