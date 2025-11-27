أخبار|فلسطين

مباحثات لإنهاء أزمة مقاتلي حماس المحاصرين في أنفاق رفح

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - OCTOBER 29: Israeli soldiers fix an armored personnel carrier near the border with the Gaza Strip on October 29, 2025 in Southern Israel, Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered "immediate, powerful" strikes on Gaza Tuesday, after his office accused Hamas of violating the terms of the ceasefire agreement for returning remains that Israel says do not belong to any of the 13 unaccounted for hostages. The announcement of strikes followed reports of fighting in Rafah near the "yellow line" demarcating territory under IDF control in Gaza, according to the US-brokered ceasefire agreement that came into affect on October 10. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود إسرائيليون يُثبّتون ناقلة جند مدرعة قرب الحدود مع قطاع غزة (غيتي)
Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 22:52 (توقيت مكة)

أكدت مصادر مطلعة على المفاوضات المتعلقة بمصير مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في أنفاق رفح، الخميس، أن المباحثات متواصلة في سبيل التوصل إلى حل لهذه الأزمة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس -رفض ذكر اسمه- القول إن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء (قطر وتركيا ومصر) والأميركيين مستمرة في مسعى لإنهاء الأزمة".

وحسب الوكالة، أكد مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات أنه جرى نقاش هذه المسألة هذا الأسبوع، بينما أكد مصدر في أحد البلدان الوسيطة للوكالة أن الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تعمل للتوصل إلى تسوية تسمح لمقاتلي حماس بالخروج من الأنفاق الواقعة خلف "الخط الأصفر" بجنوب قطاع غزة.

ونددت حماس أمس بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي مقاتليها المحاصرين في أنفاق رفح لتصفيتهم، معتبرة ذلك خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار، وقالت إنها بذلت جهودا كبيرة لحل مشكلتهم، لكن الاحتلال الإسرائيلي نسفها، داعية الوسطاء إلى سرعة التحرك لإعادتهم.

وقالت حماس، في بيان لها، "إن الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تُعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودليلا دامغا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره".

وحمّلت حماس الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياة مجاهدينا"، داعية "الإخوة الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم، باعتبارهم نموذجا فريدا في التضحية والبطولة والصبر وعنوانا لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني".

وتقدر إسرائيل عدد مقاتلي حماس العالقين في منطقة تحتلها في رفح بنحو 200، بيد أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن على مقاتلي حماس العالقين أن يختاروا بين "الاستسلام" أو الموت داخل أنفاق رفح.

المصدر: وكالات

