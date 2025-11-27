ماكرون يفاجئ شباب فرنسا بخطة لخدمة عسكرية جديدة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لإطلاق خدمة وطنية عسكرية طوعية للشباب اعتبارا من منتصف 2026، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز جاهزية فرنسا في ظل ما وصفه بـ"التهديدات المتسارعة" عالميا، وخصوصا في أوروبا.

وقال ماكرون، خلال خطاب ألقاه أمام لواء المشاة الجبلي في منطقة الألب، إن فرنسا "لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي"، مؤكدا أن النموذج الجديد مستوحى من برامج مماثلة في دول أوروبية تشعر بالقلق من تبدّل الأولويات الأميركية وموقف روسيا المتصاعد.

وستكون الخدمة مفتوحة للشباب بين 18 و19 عاما مقابل أجر شهري، على أن تمتد 10 أشهر تشمل تدريبا وشهرا للخدمة الفعلية في الجيش، بتكلفة إجمالية تقدّر بملياري يورو.

وتتوقع الحكومة تطوع 3 آلاف شاب في عام 2026، مع توقعات ليرتفع العدد إلى 10 آلاف عام 2030 ثم 50 ألفا بحلول 2036. وسيقتصر تنفيذ الخدمة على الأراضي الفرنسية دون إرسال المتطوعين إلى مناطق نزاع.

وأوضح ماكرون أن البرنامج يستهدف فئات مؤهلة أيضا حتى عمر 25 عاما وفق التخصصات المطلوبة، مع توفير السكن والتجهيزات وإعطاء أولوية للمهن التقنية والطبية واللغوية.

ويأتي الإعلان بعد جدل أثاره رئيس أركان الجيش الفرنسي حول الاستعداد لـ"فقدان الأبناء"، مما دفع ماكرون للتأكيد أن الحديث لا يشمل إرسال الشباب إلى أوكرانيا، بل يتعلق بـ"تعزيز قدرة فرنسا على الدفاع عن نفسها".

وسيبدأ اختيار المرشحين تدريجيا مطلع يناير/كانون الأول المقبل، على أن ينطلق البرنامج بشكل موسع في صيف العام نفسه.