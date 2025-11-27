سلام: لبنان يواجه حرب استنزاف وسلاح حزب الله لم يردع إسرائيل

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده في حرب استنزاف تتصاعد من طرف واحد، في إشارة منه إلى إسرائيل، التي قال إن سلاح حزب الله لم يردع و"لم يحمِ قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم".

جاءت تصريحات سلام اليوم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذلك خلال استقباله في مقر الحكومة وسط العاصمة بيروت وفدا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة.

وأوضح سلام أن بلاده في حالة حرب استنزاف، تتصاعد وتيرتها من طرف واحد، ورغم ذلك لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة.

وتابع "نحن من حددنا مهلة لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب نهر الليطاني، حيث تجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية".

وأضاف "في شمال نهر الليطاني، يجب أن يطبَّق في المرحلة الراهنة مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".

وشدد سلام على أن بلاده "متأخرة أصلا" في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف.

ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي في تحقيق ذلك.

إلا أنه انتقد سردية حزب الله المتعلقة بسلاحه، قائلا "إن الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكن الجيش الإسرائيلي اعتدى والسلاح لم يردعه".

وشدد سلام أن سلاح حزب الله لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة.

وتابع "نحن لم نطبّق القرار رقم 1701 في العام 2006، ولا بد من التذكير بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الأجهزة الأمنية اللبنانية الـ6 التي يحق لها حمل السلاح".