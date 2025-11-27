كاتس يستبعد السلام مع دمشق ويتحدث عن نشاط حوثي بسوريا

استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجود "اتجاه للسلام" مع سوريا، مرجعا ذلك إلى ما ادعى أنه نشاط لجماعة الحوثي اليمنية في سوريا بالإضافة إلى ملف الدروز.

ونقلت هيئة البث الرسمية اليوم الخميس حديثا لكاتس في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس الأربعاء، قال فيها إن "إسرائيل ليست في اتجاه السلام مع سوريا، لأن هناك قوى داخل حدودها تفكر في غزو بلدات الجولان".

ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967 تحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية، ووسعت رقعة احتلالها مستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.

وادعى كاتس أن "من بين القوات العاملة في سوريا، والتي ينظر إليها كتهديد لغزو بري لشمال إسرائيل، هم الحوثيون".

ولم يسبق لإسرائيل أن تحدثت عن محاولات من جماعة الحوثي اليمنية للعمل ضد إسرائيل من الأراضي السورية. ولا تتوفر أي معلومات عن نشاط في سوريا للحوثيين الذين سبق لهم إطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على حربها لإبادة قطاع غزة.

وقال كاتس إن إسرائيل "تأخذ مثل هذا السيناريو في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بحماية الحدود الشمالية".

قضية الدروز

وأثار مجددا مسألة الدروز في سوريا التي قال إنها "تثير قلق المسؤولين الإسرائيليين"، وهدد "لدى الجيش الإسرائيلي خطة جاهزة، وإذا حدثت غارات على جبل الدروز (في سوريا) مرة أخرى، سنتدخل مرة أخرى، بما في ذلك إغلاق الحدود".

وتؤكد السلطات السورية أنها تضمن حقوقا متساوية لطوائف البلاد كافة، وتشدد على أن إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وفي الأشهر الماضية، عقدت لقاءات إسرائيلية- سورية في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب إسرائيل من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.