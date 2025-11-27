قطار يصدم عمالا في الصين ويخلّف 11 قتيلا

ذكرت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس أن قطارا صدم 11 عاملا بالسكك الحديدية وأودى بحياتهم في جنوب غرب الصين.

وأفادت التقارير أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث، الذي شمل قطار صيانة في إقليم يونان.

وقالت إدارة سكة الحديد في كونمينغ في بيان إن القطار الذي كان يحمل معدات لرصد الزلازل كان يسير "بشكل طبيعي" في محطة بمقاطعة يونان "عندما صدم عمالا دخلوا مساره" مما أسفر عن مقتل 11 وإصابة اثنين.

وأضافت أن "إدارة السكك الحديد قامت على الفور بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وتعاونت مع السلطات المحلية لتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة".

وأشارت إلى أنه فُتح تحقيق في أسباب الحادث، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.

وعادت حركة القطارات لطبيعتها بعد استكمال عمليات الإنقاذ. ويشار إلى أن يونان تقع على سفح الهيمالايا، وتتعرض لنشاط زلزالي بصورة متكررة.