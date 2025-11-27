فنزويلا تسحب تصاريح شركات طيران علقت رحلاتها إلى كراكاس بعد تحذير أميركي

سحبت فنزويلا تراخيص 6 شركات طيران علّقت رحلاتها إلى البلاد بعد تحذير من الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكري في المنطقة، وفق ما أعلن المعهد الوطني للطيران المدني.

وأفاد المعهد على إنستغرام -أمس الأربعاء- بأن الشركات الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية التشيلية "لاتام" والبرازيلية "غول" والتركية "توركش إيرلاينز"، ستعاقب "لمشاركتها في أعمال إرهاب الدولة التي تروج لها حكومة الولايات المتحدة بتعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد".

وكانت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية حضت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على "توخي الحذر" نظرا إلى "تدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا ومحيطها".

وعلى الفور علقت عدة شركات طيران رحلاتها فوق فنزويلا، إثر صدور ذلك التحذير.

وحددت فنزويلا يوم الاثنين مهلة 48 ساعة لهذه الشركات لاستئناف عملياتها تحت طائلة سحب تراخيصها، وقد انتهت ظهر أمس الأربعاء تلك المهلة دون أن تعاود أي من هذه الشركات رحلاتها.

ونشرت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" وأسطولها من السفن الحربية والطائرات المقاتلة في منطقة البحر الكاريبي، إلى جانب أسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، رسميا للمشاركة في عمليات لمكافحة المخدرات.

وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذا الانتشار معتبرا أنه يشكل تهديدا يهدف إلى الإطاحة به والاستيلاء على احتياطيات البلاد النفطية.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، استهدفت القوات الأميركية أكثر من 20 سفينة تشتبه في أنها ضالعة في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

ومن حين لآخر، يوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال شن ضربات على الأراضي الفنزويلية، حيث أذن بتنفيذ عمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في هذا البلد وأكد مجددا أنه لا يستبعد التدخل العسكري، ومع ذلك يقول إنه سيتحدث مع مادورو.