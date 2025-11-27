عاجل,
أخبار

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو ينفذ هجمات في جنوب لبنان

Published On 27/11/2025
|
آخر تحديث: 15:19 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

