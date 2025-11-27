غارات إسرائيلية على لبنان بالذكرى الأولى لوقف إطلاق النار

أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات على محيط منطقة المحمودية وبلدتي سجد والجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهة أخرى، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ هجمات في جنوب لبنان.

وفي أول تعليق على هذه الغارات، قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر للجزيرة إن "الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي، والعدو الإسرائيلي يواصل توجيه رسائله الرافضة لتطبيق الاتفاق".

وطالب حيدر بـ"تطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة" والمجتمعَ الدولي بـ"الحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار رغم عدم التزام الاحتلال به". وأكد مواصلة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية.

وقال الوزير اللبناني إن الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار "لم تقم بدورها كما يجب، وخياراتنا مفتوحة" وإن رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب "يواصلون اتصالاتهم".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، في حين تواصل احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

والأحد الماضي، أعلنت كل من إسرائيل وحزب الله اغتيال القيادي العسكري البارز بالحزب أبو علي الطبطبائي إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفته بشكل دقيق، وأسفرت أيضا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.