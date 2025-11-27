أخبار

عاجل | مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة

Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 07:43 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

