مروحيات الاحتلال تطلق نيرانها في سماء جنين وطوباس

شهد شمال الضفة الغربية، عصر اليوم الخميس، توترا ميدانيا متسارعا، مع توسّع عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين ومحيطها.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو نفذ قبل قليل هجوما في جنين، بالتزامن مع اشتباكات بين مسلح فلسطيني ووحدة خاصة إسرائيلية في المنطقة ذاتها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأنّ قوات الاحتلال تحاصر منزلا في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين. وكانت قوات خاصة قد تسللت إلى الحي وحاصرت المنزل، ثم دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية. كما حلقت طائرة مروحية فوق المنطقة، بينما سمع صوت انفجار.

وفي طوباس، أفاد مراسل الجزيرة بأن مروحيات إسرائيلية حلّقت فوق المدينة وأطلقت نيران رشاشاتها تجاه مناطق مأهولة، في مؤشر على اتساع نطاق العملية.

كما ذكرت مراسلة الجزيرة من جنين أن انفجارا وقع في جبل أبو ظهير تزامنا مع تحليق مسيّرة فوق منزل تحاصره قوات الاحتلال.

من جانبه، أكّد الجيش الإسرائيلي أن مروحيات تابعة لسلاح الجو تساند قوات الكوماندوز في العملية الجارية شمالي الضفة، مشيرا أيضا إلى أن عناصر وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود بدأت العمل في جنين ضمن العملية نفسها.

وحسب مصادر طبية أصيب نحو 20 فلسطينيا جرّاء اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب خلال وجودهم في المدينة بينهم مسن في الثمانين من عمره. كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 75 فلسطينيا منذ بداية العملية، واحتجزت عشرات آخرين داخل المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت هذه العملية في 5 مناطق بمحافظة طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه المنطقة، وحولت منازل فلسطينيين إلى ثكنات عسكرية.

#شاهد| انتشار جنود الاحتلال في محيط منزل محاصر بمنطقة جبل أبو ظهير في جنين. pic.twitter.com/11vwHbaiey — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 27, 2025

حظر تجول

وكانت قوات الاحتلال فرضت أمس حظر التجول والحصار على مدينة طوباس ومخيم الفارعة وقرى عقابا وطمون وتياسير، فضلا عن تجمعات ومناطق عدة في الأغوار الشمالية، ودهمت العديد من المنازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية.

إعلان

وأعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة في المنطقة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود شاركت فيها مقاتلات ومروحيات ومسيّرات، استنادا إلى ما ادعى بأنها معلومات استخباراتية عن نشاطات يُشتبه في ارتباطها بتنظيمات فلسطينية مسلحة ورصد إقامة بنى تحتية لاستهداف الجيش.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر في الجيش أن العملية جاءت عقب رصد ارتفاع في محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، ورصد حراك يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة.

وذكر جيش الاحتلال أن قوات خاصة تمشط عشرات المباني وتحقق مع فلسطينيين مشتبه بهم في المنطقة، مؤكدا أن العملية ستتواصل "لمنع ترسخ الإرهاب وإزالة أي تهديد أمني"، على حد زعمه.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية العسكرية الإسرائيلية بطوباس، وقالت إنها تكشف عن "حجم الإجرام المنهجي الذي تمارسه حكومة الاحتلال المتطرفة، ضمن سياسة معلنة هدفها سحق أي وجود فلسطيني وصولا للسيطرة الكاملة على الضفة".

كما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة هي "عدوان ممنهج جديد ضد أبناء شعبنا، في إطار مخطط الكيان الذي يهدف إلى إفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم".

وفي الضفة الغربية أيضا، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وقالت إن الجنود أطلقوا طائرة مسيرة في الأجواء، بعد أن داهموا منشأة تجارية واحتجزوا العمال داخلها.

كما نقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر فلسطينية قولها إن جنود الاحتلال اقتلعوا عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة الجانية غربي رام الله لتوسيع مستوطنة نيريا المقامة على الأراضي الفلسطينية.