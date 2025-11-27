صوت أبو عبيدة يعود إلى قلب إسرائيل ويثير الارتباك والذعر

أثار اختراق إلكتروني لشاشات محطات الحافلات في عدة مدن إسرائيلية حالة ارتباك وذعر لدى المارة، بعد أن بدأت الشاشات ببث هتافات عربية وتسجيل صوتي يُشبه صوت المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، متوعداً بالرد على اعتداءات الاحتلال.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصوّرة تُظهر الشاشات وهي تبث تكبيرات وآيات قرآنية، إلى جانب مقطع صوتي شبيه بصوت أبو عبيدة، في حادثة وُصفت بأنها "غير مسبوقة" في منظومات النقل العامة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن شاشة إلكترونية في محطة حافلات بمدينة موديعين بثّت مقاطع عربية منها "الله أكبر"، قبل أن تتوقف المنظومة عن عملها.

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أبلغت بالحادثة، وأن التقديرات الأولية تشير إلى "هجوم إلكتروني ذي طابع قومي".

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قراصنة سيطروا على شاشات المعلومات الرقمية في محطات عدة منها أسدود ورمات غان، وبثّوا أصواتا شبيهة بصفارات إنذار ومقاطع مسجلة، ما أدّى إلى حالة هلع عند الركاب.

وأضافت الصحيفة أن وزارة المواصلات فتحت تحقيقاً في مصدر الهجوم، الذي استمر دقائق معدودة قبل أن تعود الشاشات إلى بث محتواها المعتاد.

يُذكر أن مصير أبو عبيدة -المعروف بصوته الحاد ورسائله التعبوية- لا يزال غامضاً منذ إعلان إسرائيل اغتياله في أغسطس/آب الماضي، في حين لم تُصدر حماس أي تعليق رسمي على ذلك.