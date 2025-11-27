صحف عالمية: خط غزة الأصفر قد يصبح دائما وحرب السودان تهدد المنطقة

تابعت الصحف العالمية تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تقول إن واشنطن تواصل الضغط على تل أبيب من أجل المضي قدما فيه، كما حذرت من خطر ما يجري في السودان على استقرار المنطقة كلها.

فقد نقلت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب تواجه ضغوطا أميركية متزايدة من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، لكنها ترفض الاستجابة لهذه الخطوة قبل استلام جثتي أسيرين لا تزالان في غزة.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تحذر من مخاطر التباطؤ في الانتقال للمرحلة المقبلة من الاتفاق في حين تخشى إسرائيل من أن تفرض عليها حلول مثل نشر قوة دولية تشارك بها دول لا ترغب بوجودها.

وبشأن هذه القوة، شدد مقال رأي في "جيروزاليم بوست" على ضرورة رفض إندونيسيا فيها لأنها لا تعترف بإسرائيل ودائما ما تصوت ضدها في الأمم المتحدة.

ولذلك، يرى المقال أن إرسال إندونيسيا جنودا ضمن القوة الدولية المزمع تشكيلها سيمثل خطرا إستراتيجيا على كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

فسياسة جاكرتا المناهضة لإسرائيل تجعل قواتها غير محايدة وتزيد المخاوف من أن يؤدي وجود جنود إندونيسيين في القطاع لتعقيدات سياسية وأمنية، حسب المقال.

وفي مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، قال الكاتب ستيفن كوك، إن المؤشرات تدل على أن تمركز إسرائيل حول الخط الأصفر الذي يفترض أنه مؤقت قد يتحول إلى وجود دائم.

فمع عدم نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتأخر تشكيل قوة بديلة يزيدان قناعة إسرائيل بأن الانسحاب بعيدا عن هذا الخط "غير ممكن حاليا"، كما يقول كوك.

ويرى الكاتب أن هذه التعقيدات ستجعل من هذا الخط نسخة جديدة من المنطقة "ج" في الضفة الغربية، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي سيوسع دائرة الاحتلال والعنف.

أما موقع "أوريون" الفرنسي، فنشر مقالا يقول إن الحركة الصهيونية -منذ نشأتها- استبعدت العرب من خطط إقامة دولة إسرائيل، واعتمدت على الأقليات غير الغربية بالمنطقة.

إعلان

ولفت إلى أن القادة الصهاينة الأوائل لم يضعوا كثيرا من الاستعدادات لتنظيم علاقة العرب مع إسرائيل، التي يشير المقال إلى أنها عملت منذ تأسيسها على إضعاف الدول العربية المستقلة حديثا وخصوصا لبنان.

وختم المقال بالقول إن هذا التدخل الإسرائيلي في لبنان تزايد بشكل كبير بعد اندلاع حرب غزة، وشمل تدخلات مباشرة على الأرض.

تقسيم السودان

وفي الشأن السوداني، قال تحليل بمجلة "نيوزويك" إن التطورات الدامية أدت لتقسيم إحدى أكبر الدول الأفريقية إلى شطرين متناحرين ومعسكرين يتهم كل منهما بارتكاب تجاوزات ميدانية.

وحذر التحليل من أن ما يحدث في السودان يهدد بتعميق الاضطرابات في المنطقة كلها ويختبر صلابة الخطة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب لوقف القتال.