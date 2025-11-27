شهيد في الضفة والاحتلال يواصل عمليته العسكرية في طوباس

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية لجيش الاحتلال في محافظة طوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب أسامة ياسر كميل استشهد الليلة الماضية برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

في الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في طوباس لليوم الثاني على التوالي، مستهدفا 5 مناطق في المحافظة من خلال نشر قوات كبيرة، وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واحتجاز للفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 15 فلسطينيا أصيبوا، نتيجة اعتداءات بالضرب من الاحتلال، بينهم مسن يبلغ من العمر أكثر من 80 عاما، كما احتجز الاحتلال أمس الأربعاء 70 آخرين.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة طوباس نضال عودة للجزيرة، إن الاحتلال عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى بلدة طمون، حيث أقام حاجزا عسكريا في مدخل البلدة وفتش الطواقم والمرضى.

وأعلنت قوات الاحتلال قتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين عقب ساعات من إطلاق عمليتها العسكرية بطوباس صباح أمس الأربعاء.

وفرضت قوات الاحتلال حظر التجول والحصار على مدينة طوباس ومخيم الفارعة وقرى عقابا وطمون وتياسير، فضلا عن تجمعات ومناطق عدة في الأغوار الشمالية، ودهمت العديد من المنازل وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في المنطقة بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود شاركت فيها مقاتلات ومروحيات ومسيّرات، استنادا إلى ما ادعى بأنها معلومات استخباراتية عن نشاطات يُشتبه في ارتباطها بتنظيمات فلسطينية مسلحة ورصد إقامة بنى تحتية لاستهداف الجيش.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر في الجيش أن العملية جاءت عقب رصد ارتفاع في محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية خلال الأسابيع الماضية، ورصد حراك يهدف إلى إعادة تشكيل كتائب مسلحة.

إعلان

وذكر جيش الاحتلال أن قوات خاصة تمشط عشرات المباني وتحقق مع فلسطينيين مشتبه بهم في المنطقة، مؤكدا أن العملية ستتواصل "لمنع ترسخ الإرهاب وإزالة أي تهديد أمني"، على حد زعمه.

في المقابل، قال محافظ طوباس أحمد الأسعد للجزيرة، إن ما يجري هو تطبيق لمشروع "ألون" الاستيطاني، وفرض وقائع جديدة والسيطرة على أراض فلسطينية.

دهم واعتقالات

وفي تطورات أخرى، نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقال في مدينتي قلقيلية وطولكرم شمالي الضفة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جنود الاحتلال دهموا منزلا بحي كفر سابا في قلقيلية، كما اقتحموا ضاحية ذنابة شرقي طولكرم.

وقبل ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات إسرائيلية مصحوبة بتعزيزات عسكرية وجرافات اقتحمت مدينة طولكرم، وتوجهت نحو مخيم نور شمس، حيث نفذت عمليات توسعة وتجريف في المخيم.

وفي مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن محافظة القدس أن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدخل مخيم شعفاط.

وعلى صعيد آخر، اعتدى مستوطنون مسلحون على منازل وممتلكات فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات بلدة سلواد شرقي رام الله وتجمّع عرب الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم وبلدة بيتا جنوبي نابلس وقرية جوريش المجاورة لها، إضافة إلى تجمّع خلة الحمص جنوب شرقي يطا في منطقة جبل الخليل.

ونفّذ المستوطنون اعتداءاتهم تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الدفاع عن أنفسهم، واستخدمت قنابل الغاز لتفريقهم.