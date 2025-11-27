حظر تجول ليلي في مدينة الشيخ مسكين بدرعا عقب إطلاق نار

فرضت السلطات السورية حظر تجول بمدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا (جنوب غرب)، من مساء الأربعاء إلى صباح الخميس، عقب إطلاق نار داخل متجر، بحسب إعلام رسمي.

وأفادت قناة الإخبارية السورية الحكومية، بأن مديرية الأمن الداخلي في منطقة إزرع، بمحافظة درعا، فرضت حظر تجول في مدينة الشيخ مسكين، عقب وقوع حادثة إطلاق نار داخل أحد المحال التجارية في المدينة.

وأوضحت أن حظر التجول يبدأ من السابعة مساء (16.00 بتوقيت غرينتش) حتى السابعة صباحا (4.00 بتوقيت غرينتش)، وذلك حفاظا على الأمن والنظام العام.

ووفق المصدر ذاته، فقد جاء قرار الحظر كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى منع أي توترات قد تهدد سلامة السكان، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عمليات ملاحقة للجاني، تمهيدا لإلقاء القبض عليه وتقديمه للقضاء.

وأهابت محافظة درعا، وفق القناة، بالمواطنين الالتزام التام بقرار حظر التجول والتعاون مع قوى الأمن الداخلي، بما يضمن الحفاظ على استقرار المدينة وسلامة أهلها ريثما تنتهي الإجراءات الأمنية.

وجاء حادث إطلاق النار بدرعا في وقت شهدت فيه سوريا عدة حوادث أمنية الأسبوع الجاري.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.