ترامب يكشف تفاصيل عن هجوم واشنطن ويوجه اتهامات لبايدن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منفذ الهجوم قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء -والذي أسفر عن إصابة عنصرين من الحرس الوطني- قدم من أفغانستان في عام 2021، وكان من بين ملايين سمحت لهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالدخول إلى أميركا "دون تدقيق".

ووقع إطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في قلب العاصمة الأميركية التي ينتشر فيها منذ أغسطس/ آب الماضي مئات الجنود لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب ترامب وخلافا لرأي السلطات الديمقراطية المحلية.

ووصف ترامب الحادث بأنه "عمل إرهابي"، وقال من فلوريدا حيث يمضي عطلة عيد الشكر إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم "أجنبي دخل بلادنا من أفغانستان" وتم "إحضاره إلى هنا من قبل إدارة جو بايدن في سبتمبر/ أيلول 2021".

وشنّ ترامب هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي" متّهما الإدارة السابقة بالسماح بدخول "20 مليون أجنبي مجهول من مختلف أنحاء العالم لم يتم التدقيق بشأنهم"، وأكد أن إدارته سيكون عليها الآن "إعادة التدقيق" في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عندما كان سلفه الديمقراطي في منصبه.

وقال إن "منفذ هذا الهجوم الهمجي سيقدم لعدالة حتمية وسريعة إذا لم تنل منه الرصاصة التي أصابته"، وأضاف "لن نتسامح مع هذا النوع من الاعتداءات على القانون والنظام من أشخاص لا ينبغي أن يكونوا في بلدنا".

وقال إنه وجه بنشر 500 جندي إضافي في واشنطن العاصمة، ما يرفع عددهم الإجمالي إلى أكثر من 2500.

وكتب الرئيس في وقت سابق على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل" أن الجنديين "أصيبا بجروح خطرة" وأن المشتبه بإطلاقه النار أصيب أيضا "بجروح بالغة"، ووصف الجاني بأنه "حيوان" سيدفع "ثمنا باهظا" مقابل أفعاله.

ووقع الهجوم في منطقة مليئة بالمكاتب على بعد مبنيين من البيت الأبيض، وقال مسؤول شرطة واشنطن جيفري كارول خلال مؤتمر صحفي، إنه المشتبه به "وصل إلى زاوية الشارع، وحمل سلاحه، وأطلق النار على أفراد الحرس الوطني"، وأضاف أن عناصر آخرين من الحرس الوطني "تمكنوا من الإمساك به وتوقيفه".

ونقلت محطة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤولي إنفاذ القانون أن المشتبه به في إطلاق النار مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، كما نقلت شبكة "إن بي سي" عن قريب له أنه وصل إلى الولايات المتحدة بعدما خدم في الجيش الأفغاني لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه خدم مع قوات العمليات الخاصة الأميركية بأفغانستان قبل أن يهاجر.

وهذه الحادثة هي الأكثر خطورة التي يتعرض لها عناصر الحرس الوطني منذ أمر ترامب بنشرهم في شوارع العديد من المدن التي يحكمها الديمقراطيون، بعيد بدء ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

واتهم البيت الأبيض المعارضة الديمقراطية بـ"شيطنة" الجنود بانتقاد نشرهم واتهام دونالد ترامب بتجاوز صلاحياته.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسل ترامب الحرس الوطني إلى لوس أنجلس وواشنطن، رغم الرأي المخالف للسلطات الديمقراطية المحلية، قائلا إن هذه التعزيزات ضرورية لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية.