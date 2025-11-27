أخبار|جنوب أفريقيا

ترامب يسحب دعوة جنوب أفريقيا لقمة الـ20 القادمة

Leaders attend a plenary session on the second day of the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 23, 2025. MARCO LONGARI/Pool via REUTERS
قرار ترامب استبعاد جنوب أفريقيا من قمة العشرين القادمة بأميركا يمكن أن تحدث شقاقا داخل المجموعة (رويترز)
Published On 27/11/2025
آخر تحديث: 08:47 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعاد جنوب أفريقيا من المشاركة في قمة مجموعة الـ20 المقبلة المقررة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، مبررا قراره بتكرار مزاعم "إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء في البلاد، وهي مزاعم نفتها منظمات دولية ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وقال ترامب في منشور عبر منصاته الاجتماعية إن بلاده لن تسمح لجنوب أفريقيا بالجلوس إلى طاولة الـ20، مضيفا أنه سيواصل تعليق المساعدات الأميركية الموجهة إلى بريتوريا.

 

ويأتي القرار بعد أن قاطعت واشنطن قمة الـ20 الأخيرة في جوهانسبورغ احتجاجا على ما وصفه ترامب بـ"الاضطهاد الممنهج" ضد المزارعين البيض.

من جانبها، وصفت حكومة جنوب أفريقيا الخطوة بأنها "عقابية وغير مبررة"، مؤكدة أن الاتهامات التي يروج لها ترامب لا أساس لها من الصحة، وأنها تمثل محاولة لتشويه صورة البلاد على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن استبعادها يهدد بتقويض دور مجموعة الـ20 كمنصة جامعة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية.

FILES-SAFRICA-US-POLITICS-CULTURE
تجمع مواطنون بيض من جنوب أفريقيا يدعمون قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنحهم اللجوء (الفرنسية)

خلفيات القرار

تبنى ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام، خطابا متشددا تجاه جنوب أفريقيا، مركزا على قضية المزارعين البيض.

غير أن تقارير أممية ومنظمات حقوقية أكدت أن هذه المزاعم لا ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، وأنها تُستغل سياسيا لتبرير سياسات خارجية متشددة.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس توجها أميركيا لإعادة رسم التحالفات داخل مجموعة الـ20، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين واشنطن وعدد من الدول الأفريقية حول ملفات التجارة والطاقة والحوكمة العالمية.

epa12123467 US President Donald Trump (R) holds up news articles related to violence in South Africa during a meeting with South Africa’s President Cyril Ramaphosa (L), in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 21 May 2025. Ramaphosa’s visit comes one week after Trump claimed there is an on-going genocide in South Africa and granted refugee status to 59 Afrikaners. EPA-EFE/JIM LO SCALZO
وضع المواطنين البيض في جنوب أفريقيا كان أحد محاور السجال بين ترامب ورامافوزا في البيت الأبيض (الأوروبية)

كما يحذر محللون من أن استبعاد جنوب أفريقيا قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات داخل المجموعة، خصوصا أن بريتوريا تمثل صوتا محوريا للقارة الأفريقية في النقاشات الاقتصادية الدولية.

كما يُتوقع أن تسعى دول أخرى، مثل الصين والهند، إلى استثمار الموقف لتعزيز علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مواجهة النفوذ الأميركي المتراجع.

المصدر: الجزيرة

