ترامب يدعم اليميني نصري عصفورة بانتخابات هندوراس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييده المرشح اليميني نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في هندوراس، قائلا إنهما يمكن أن يعملا معا ضد من وصفهم بـ"تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة"، مشيرا إلى السياسي بلقبه.

وأضاف "يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات، وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس".

ويخوض عصفورة (67 عاما وهو من أصول فلسطينية)، الذي كان رئيس البلدية السابق للعاصمة الهندوراسية، سباقا محموما مع محام يساري ومقدم برامج تلفزيونية يميني في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

دعم وامتنان

من جهته، أعرب عصفورة عن امتنانه لدعم ترامب، وشكره في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا "نحن ثابتون على موقفنا للدفاع عن ديمقراطيتنا وحريتنا والقيم التي تجعل بلادنا عظيمة".

وربط ترامب مصير هندوراس ومصير فنزويلا، إذ لم يستبعد تدخلا عسكريا لإطاحة الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي يتهمه بإدارة كارتل مخدرات وكتب: "هل سيتمكن مادورو ومهرّبو المخدرات الإرهابيون من الاستيلاء على دولة أخرى؟".

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.