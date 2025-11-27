أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -اليوم الخميس- أن موسكو ستوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت كييف على الانسحاب من دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان إن "القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا بالقوة العسكرية".

ولم يحدد الرئيس الروسي ما إذا كان يشير فقط إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) اللذين يعتبران أولوية للكرملين، أو إلى منطقتي خيرسون وزاباروجيا في الجنوب.

وبشأن مقترح السلام الأميركي، قال بوتين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد يكون المقترح أساسا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي، لكن لا صيغة نهائية بعد بشأن السلام، مؤكدا أن واشنطن "تأخذ مواقفنا في الاعتبار".

وأضاف بوتين أنه من المقرر أن يصل الوفد الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا توقعات بوصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الأيام المقبلة لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.

بنود "سخيفة"

وفي السياق، أكد بوتين أن "كل بند من بنود خطة السلام يحتاج إلى جلسة نقاش جدية، ويجب ترجمة مسودة الخطة إلى لغة دبلوماسية لأن بعض بنودها تبدو سخيفة" معتبرا أنه "لا معنى لتوقيع أي وثائق مع قيادة أوكرانيا الحالية التي ارتكبت خطأ إستراتيجيا بخوفها من انتخابات رئاسية".

وقد نصت النسخة الأولى من مقترح السلام -الذي قدمته الولايات المتحدة- على تنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وقد اعتبرها كثيرون في كييف بمثابة استسلام. وتم تعديل النص مذاك بعد مشاورات مع أوكرانيا التي سبق أن اعتبرت التخلي عن أراض خطا أحمر.

وردا على تصريحات أوكرانية سابقة، قال بوتين إن "البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني وروسيا مستعدة لذلك" مضيفا أن "شبه جزيرة القرم ودونباس ينبغي أن تكونا محور محادثاتنا مع الولايات المتحدة".

وأكد الرئيس الروسي اليوم أيضا أن بلاده لا نية لديها لمهاجمة الاتحاد الأوروبي وأنها مستعدة لـ"مناقشة مخاوفها الأمنية" لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل.