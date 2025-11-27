أميركا تعلق طلبات الهجرة للأفغان بعد هجوم واشنطن

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري"، وذلك بعد ساعات من إطلاق نار في واشنطن أدى لإصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، في منشور عبر منصة إكس أمس الأربعاء، "بأثر فوري، يتم تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى، ريثما تجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتحقق من الهوية".

ووقع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء قرب البيت الأبيض في قلب العاصمة الأميركية التي ينتشر فيها منذ أغسطس/آب الماضي مئات الجنود لإجراء دوريات راجلة بناء على طلب ترامب وخلافا لرأي السلطات الديمقراطية المحلية.

ويوم أمس قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منفذ الهجوم قرب البيت الأبيض، والذي أدى إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني، قدم من أفغانستان عام 2021، وكان من بين ملايين سمحت لهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بدخول أميركا من "دون تدقيق".

هجوم عنيف

وشن ترامب هجوما عنيفا على الهجرة التي وصفها بأنها "أعظم تهديد للأمن القومي"، متهما الإدارة السابقة بالسماح بدخول "20 مليون أجنبي مجهول من مختلف أنحاء العالم لم يتم التدقيق بشأنهم"، وأكد أن إدارته سيكون عليها الآن "إعادة التدقيق" في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عندما كان سلفه الديمقراطي في منصب الرئاسة.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، تقدم المشتبه به بطلب لجوء في عام 2024، عندما كان بايدن لا يزال رئيسا، طلبه تمت الموافقة عليه من قبل إدارة ترامب في أبريل/ نيسان 2025.

وفي وقت سابق نقلت محطة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤولي إنفاذ القانون أن المشتبه به في إطلاق النار مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عاما، كما نقلت شبكة "إن بي سي" عن قريب له أنه وصل إلى الولايات المتحدة بعدما خدم في الجيش الأفغاني لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أنه خدم مع قوات العمليات الخاصة الأميركية بأفغانستان قبل أن يهاجر.

إعلان

وهذه الحادثة هي الأكثر خطورة التي يتعرض لها عناصر الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بنشرهم في شوارع عديد من المدن التي يحكمها الديمقراطيون، بعيد بدء ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.