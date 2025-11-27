بابا الفاتيكان يصل تركيا في أول زيارة خارجية

وصل البابا ليو الـ14 ظهر اليوم الخميس إلى العاصمة التركية في زيارة تستمر 4 أيام، في مستهل أول جولة خارجية له منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في مايو/أيار الماضي، وتشمل لبنان.

وحطت الطائرة البابوية بمطار أسنبوغا في أنقرة، وكان في استقباله وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي وعدد من كبار المسؤولين.

ويرافق البابا أكثر من 80 إعلاميا بهذه الجولة، في دلالة على الزخم الإعلامي المصاحب لأول خروج دولي للحبر الأعظم الجديد، وهو أول أميركي يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية في التاريخ.

لقاء مع أردوغان وزيارة ضريح أتاتورك

واستهل البابا زيارته بوضع إكليل من الزهور على ضريح مصطفى أتاتورك، (مؤسس الجمهورية التركية) قبل أن يتوجه إلى المجمع الرئاسي للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع ثنائي يبحث العلاقات بين تركيا والفاتيكان.

كما سيزور البابا مقر رئاسة الشؤون الدينية ويلتقي رئيسها صافي أرباغوش.

وسيتوجه البابا مساء اليوم إلى مدينة إسطنبول، حيث يبدأ غدا لقاءات دينية مع الأساقفة والكهنة في كاتدرائية الروح القدس، ثم يزور "دار الفقراء الفرنسي".

وبهذه الجولة، يصبح ليو الـ14 خامس بابا يزور تركيا بعد بولس السادس (عام 1967) ويوحنا بولس الثاني (عام 1979) وبنديكت الـ16 (عام 2006) وفرانشيسكو (عام 2014).

ومن المقرر أن يختتم البابا زيارته لتركيا الأحد المقبل، حيث سيغادر بعد الظهر من مطار أتاتورك متجها إلى بيروت.