الأمم المتحدة: الجفاف يعرّض ملايين الصوماليين للجوع والنزوح

قالت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية إن الصومال يواجه حالة طوارئ متفاقمة بسبب الجفاف، حيث جفت مساحات شاسعة من البلاد بعد انقطاع الأمطار لـ4 مواسم، محذرة من أن هذا الوضع يعرّض ملايين السكان لخطر الجوع والنزوح.

ومن المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 4.4 ملايين شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن يعاني 1.85 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد حتى منتصف عام 2026، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة أمس الأربعاء.

وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من استمرار الجفاف والحرارة في معظم أنحاء الصومال، ولا سيما في المناطق الوسطى والشمالية.

ورجحت المنظمة أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار إلى تفاقم أزمة المياه والحد من تجدد المراعي في معظم المناطق بالصومال.

حالة طوارئ

وأعلنت الحكومة الفدرالية الصومالية رسميا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حالة طوارئ بسبب الجفاف، وناشدت المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة مع استمرار تدهور الأوضاع في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية.

وتُعد بونتلاند من المناطق الأكثر تضررا، حيث تقدّر السلطات أن قرابة مليون شخص بحاجة إلى الدعم، بما في ذلك 130 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة.

لكن الأمم المتحدة أوضحت أن نقص التمويل الإنساني يعمق هذه الأزمة، إذ لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2025 إلا بنسبة 23.7% فقط، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة من 1.1 مليون شخص في أغسطس/آب الماضي إلى 350 ألف شخص فقط خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.