تنزانيا تفرج عن أكثر من 100 محتج ضد الانتخابات

أفرجت السلطات التنزانية خلال الأيام الماضية عن أكثر من 100 شاب كانوا متهمين بالخيانة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يوم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدت أعمال عنف دامية.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لوعد قطعته الرئيسة سامية صلوحو حسن عقب إعادة انتخابها بنسبة 98%، في محاولة لإظهار نوايا تصالحية بعد موجة القمع التي أعقبت الاقتراع.

غير أن قرار الإفراج لم يبدد المخاوف من استمرار القبضة الأمنية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة اعتقال عشرات الناشطين والمؤثرين على منصات التواصل، خصوصا عبر مجموعات "واتساب"، بتهم التحريض على العنف.

وتستعد المعارضة لتنظيم مظاهرات جديدة في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو اليوم الذي ألغت فيه الحكومة احتفالات العيد الوطني معلنة تحويل ميزانيتها إلى إصلاح البنى التحتية المتضررة.

خلفية دامية

وكانت تنزانيا شهدت في 29 أكتوبر/تشرين الأول انتخابات وصفتها المعارضة ومراقبون دوليون بأنها مزورة، وأعقبها قمع واسع النطاق أدى إلى مقتل مئات المحتجين وفق روايات المعارضة، في حين ترفض السلطات حتى الآن إعلان حصيلة رسمية.

وقد اتُهمت قوات الأمن بإخفاء جثث الضحايا في مقابر جماعية بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في ذروة الأحداث.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت الرئيسة تكوين لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن منظمات حقوقية اعتبرت الخطوة مجرد محاولة "لتجميل صورة السلطة"، ونددت بما وصفته "استمرار سياسة التعتيم".

ففي مؤتمر عقد في نيروبي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتهمت هذه المنظمات الحكومة التنزانية بمواصلة "عملية التغطية على الانتهاكات".