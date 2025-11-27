تحرك دبلوماسي إيفواري بعد إدانة صحفي في النيجر

أثار الحكم الصادر بحق الصحفي النيجيري الإيفواري سيرج ماثورين أدو -في النيجر- موجة من التحركات الدبلوماسية من جانب أبيدجان التي أكدت أنها تتابع الملف عن كثب وتسعى للحصول على عفو أو تخفيف للعقوبة.

وكانت محكمة في عاصمة النيجر قضت بسجن أدو عامين نافذين بتهمة "المساس بأمن الدولة" بإيواء ضابط سابق من بوركينا فاسو يشتبه في ضلوعه بمحاولة زعزعة الاستقرار.

غير أنّ هذا الصحفي رفض التهم طوال جلسات المحاكمة، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالهوية الحقيقية لمن ساعده، ونفى أي علاقة له بمخطط سياسي أو أمني.

تعبئة داخلية وضغط خارجي

وقد أثارت القضية تعبئة واسعة في كوت ديفوار (ساحل العاج-سابقا) حيث طالبت السلطات بتدخل دبلوماسي عاجل لحماية مواطنها.

كما شددت أبيدجان على ضرورة احترام حقوق أدو وضمان محاكمة عادلة، معتبرة أن الدفاع عن مواطنيها في الخارج جزء من مسؤولياتها السيادية.

وتأتي هذه القضية في سياق إقليمي شديد الحساسية، إذ تعكس التوترات والتحديات التي تواجه التعاون بين دول غرب أفريقيا في ملفات الأمن والعدالة والدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن الحكم على هذا الصحفي يسلط الضوء على هشاشة العلاقات بين النيجر وكوت ديفوار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من محاولات زعزعة استقرار المنطقة.