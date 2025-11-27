الدومينيكان تتيح لواشنطن استخدام منشآتها في مهمة الكاريبي

أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر أن بلاده ستسمح للولايات المتحدة باستخدام مطار سانتو دومنغو الدولي وقاعدة جوية في إطار انتشارها العسكري لمكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث لسانتو دومنغو، في حين تسعى الولايات المتحدة لتكثيف الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه واشنطن بأنه يشرف على "كارتل مخدرات".

وقال أبي نادر "لقد سمحنا للولايات المتحدة، لفترة محدودة، باستخدام مناطق محظورة في قاعدة سان إيسيدرو الجوية وفي مطار لاس أميريكاس إنترناشونال لتنفيذ عمليات لوجستية مثل تزويد الطائرات بالوقود ونقل معدات وطواقم تقنية".

وأرسلت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي، وأسطولا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، في إطار عملية لمكافحة المخدرات تستهدف فنزويلا بشكل خاص.

مهمة ومواجهة

من جهته، قال هيغسيث "أريد من أولئك الذين يشاهدون قوارب مهربي المخدرات الإرهابيين تنفجر أن يفهموا أننا نأخذ هذه المهمة بجدية كبيرة".

وأضاف "نحن مستعدون للهجوم، الهجوم بطريقة تغير ديناميكيات المنطقة برمّتها".

وتابع "علينا مواجهة تجار المخدرات ونشاطاتهم غير القانونية بقوة وبسرعة. هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها"، في وقت يعتبر خبراء أن هذه الممارسات ترقى إلى أن تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حتى لو كانت تستهدف تجار مخدرات معروفين.

ولم يذكر الوزير الأميركي ولا أبي نادر فنزويلا بالاسم.

وتؤكد السلطات الفنزويلية من جهتها أن نشر القوات الأميركية هو ذريعة لإطاحة مادورو والاستيلاء على احتياطيات النفط في البلاد.

وقد دأب مادورو وحكومته على نفي ضلوعهما في ارتكاب أي جرائم، واتهما الولايات المتحدة بالسعي إلى تغيير النظام بدافع الرغبة في السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في فنزويلا.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قتلت القوات الأميركية 83 شخصا على الأقل في ضربات جوية ضد قوارب اتهمتها واشنطن بنقل مخدرات في المياه الدولية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن لم تُعلن أي أدلة على وجود مخدرات على متن القوارب.