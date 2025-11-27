الجزيرة توثق ثوران بركان هايلي غوبا في إثيوبيا

أظهر تقرير بثته الجزيرة من إقليم عفر في إثيوبيا مشاهد مباشرة لثوران بركان هايلي غوبا وهرتا علي، الذي استمر لأيام متتالية مصحوبا بهزات أرضية قوية.

وكان فريق الجزيرة أول وسيلة إعلامية تصل إلى منطقة البركان في إقليم عفر، حيث نقل مشاهد مباشرة لثوران البركان.

وقال مراسل الجزيرة محمد طه توكل من موقع الحدث "ما نشهده هنا يفوق التوقعات من حيث قوة الانفجار وتأثيره على حياة الناس".

وأضاف "السكان يعيشون حالة من القلق الشديد، فالهزات الأرضية لا تتوقف، والبركان يواصل قذف الحمم والدخان بكثافة".

وأبرز التقرير حجم التحديات البيئية والإنسانية التي تواجهها المنطقة في ظل هذه الكارثة الطبيعية، مشيرا إلى أن السلطات والسكان يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع تداعيات البركان.