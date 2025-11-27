اشتباكات بجنوب كردفان وتوضيحات دولية بشأن مبادرات للسلام بالسودان

قال مصدر عسكري للجزيرة إن بلدة كرتالا بولاية جنوب كردفان شهدت، اليوم الخميس، تطورا ميدانيا لافتا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش تمكن من وقف تقدم القوات المهاجمة ونجح في صدّ هجوم واسع شنّته الحركة بمساندة فصائل من قوات الدعم السريع، في وقت تتوسع فيه المعارك جنوب البلاد بالتزامن مع اشتداد الضغط الدولي لإقرار هدنة إنسانية.

ومنذ أسابيع، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، ضمن حرب اندلعت في أبريل/نيسان 2023، تسببت بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وتأتي هذه المواجهات فيما تشهد الساحة السياسية جدلا واسعا بشأن الأنباء المتداولة عن وجود وثيقة أميركية جديدة تتعلق بالسلام في السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقائه المبعوث النرويجي للسودان في بورتسودان، أن حكومته لم تتسلم أي مقترح جديد من واشنطن، مشيرًا إلى أن ما طُرح في الإعلام لا يمت للواقع بصلة.

وفي السياق نفسه، نفى المبعوث النرويجي أندرياس كرافك ما أثير عن وثيقتين أميركيتين، موضحًا أنه تواصل مع المسؤولين الأميركيين الذين أكدوا أن الهدنة الإنسانية التي اقترحتها "الرباعية الدولية" هي المقترح الوحيد المطروح حتى الآن.

ورحّبت الخرطوم بهذه التوضيحات التي أكدت ضرورة التشاور المباشر مع الحكومة السودانية قبل طرح أي مبادرة جديدة، في ظل مخاوف رسمية من مقترحات قد تتجاوز بنود اتفاق جدة أو تُبقي الدعم السريع في مناطق سيطرته.

وتؤكد الحكومة أنها لا تمانع الدخول في مسار تفاوضي، لكنها تتمسك بضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمنشآت المدنية كشرط أساسي لتهيئة الظروف لعودة مئات آلاف النازحين.

بموازاة ذلك، تتواصل التحركات الإقليمية والدولية بحثًا عن مخرج للأزمة، حيث ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع مسؤولة المفوضية الأوروبية لإدارة الأزمات تطورات الوضع في السودان، محذرًا من الانتهاكات الواسعة في مدينة الفاشر ومخاطر تفاقم التقسيم الجغرافي للبلاد.

وجدد الجانبان دعوتهما لوقف الأعمال القتالية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين المتضررين من الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.