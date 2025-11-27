ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونغ كونغ الهائل إلى 55 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اجتاح مجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو (شمال هونغ كونغ) إلى 55 قتيلا، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء اليوم الخميس، في واحدة من أسوأ الحرائق التي تشهدها المدينة منذ عقود.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 44 شخصا، قبل أن تؤكد السلطات أن 51 فردا لقوا حتفهم في موقع الحريق، وقد توفي 4 آخرون في المستشفى.

إخماد النيران في 4 مبان

امتدت النيران -التي اندلعت أولا في سقالات من الخيزران على واجهات المباني-إلى 7 من الأبراج الثمانية في المجمع السكني المؤلف من عدة مبانٍ بارتفاع 31 طابقا ويضم 1984 شقة.

وقالت فرق الإطفاء إن الحريق أُخمد بالكامل في 4 مبانٍ، وقد أصبحت النيران تحت السيطرة في الأبراج الثلاثة الأخرى. وقد شارك أكثر من 1200 من رجال الإطفاء والإسعاف في عمليات الإنقاذ.

وقال ديريك أرمسترونغ تشان نائب مدير الإطفاء إن الحرارة الشديدة والحطام المتساقط والسقالات المنهارة جعلت الوصول إلى الطوابق العليا بالغ الصعوبة، خاصة خلال ساعات الليل.

وأفادت الحكومة بأن 61 مصابا ما زالوا في المستشفى، بينهم 15 بحالة حرجة. ومن جانبها أعلنت القنصلية الإندونيسية أن من ضمن ضحايا هذا الحريق عاملين منزليين اثنين من مواطنيها.

وأشارت التقارير إلى أن الحريق يُعدّ الأضخم والأكثر دموية في تاريخ هونغ كونغ الحديث منذ كارثة عام 1962.

تحقيقات واعتقالات

بدورها، أعلنت الشرطة توقيف 3 أشخاص للاشتباه بتورطهم في اندلاع الحريق، بعدما عُثر على مواد قابلة للاشتعال في موقع أعمال التجديد، يُعتقد أنها ساهمت في تسريع انتشار النار.

وقد أكدت الشرطة في هونغ كونغ أن هؤلاء الثلاثة "يُشتبه في ارتكابهم إهمالا جسيما".

وبالتوازي، أطلقت لجنة هونغ كونغ المستقلة لمكافحة الفساد تحقيقا واسعا في احتمال وجود مخالفات وفساد في مشروع التجديد الرئيسي للمجمع السكني، نظرا لحجم الكارثة والصدمة التي أحدثتها في الرأي العام.

مراكز إيواء تعج بالناجين

من جهته، قال جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إن 279 شخصا كانوا في عداد المفقودين صباح اليوم، قبل أن يُعثر على عدد منهم خلال عمليات البحث.

وقد نُقل أكثر من 900 ناجٍ إلى مراكز إيواء مؤقتة، حيث قدم فيها المتطوعون البطانيات والإسناد النفسي.

كذلك، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ تعازيه لأسر الضحايا، داعيا السلطات في هونغ كونغ إلى "بذل كل جهد ممكن لإخماد الحريق وتقليل الخسائر البشرية والمادية" بحسب التلفزيون الرسمي الصيني.