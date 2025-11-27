ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الهائل بهونغ كونغ والشرطة تعتقل 3 أشخاص

ارتفعت إلى 44 حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اجتاح أبراجا سكنية عدة في هونغ كونغ أمس الأربعاء، وفي حين لا يزال 45 شخصا في حالة حرجة ومئات آخرون في عداد المفقودين قالت الشرطة إنها أوقفت 3 مشتبه بهم.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي في وقت مبكر صباح اليوم الخميس أن عدد القتلى ارتفع من 36 إلى 44 قتيلا.

وأكد رئيس بلدية هونغ كونغ جون لي للصحفيين أن هناك نحو 279 شخصا لا يمكن الاتصال بهم و900 شخص في 8 ملاجئ.

وبحلول الساعات الأولى من صباح اليوم قالت السلطات إنها سيطرت على النيران في 4 أبراج، مع استمرار العمليات في 3 أبراج بعد أكثر من 15 ساعة من نشوب الحريق.

ووجد رجال الإطفاء صعوبة طوال الليل في الوصول إلى الطوابق العليا من مجمّع وانغ فوك كورت السكني بسبب الحرارة الشديدة والدخان الكثيف الناجمين عن الحريق.

ويتألف المجمّع من 8 أبراج، يتألف كل منها من 31 طابقا تضم نحو ألفي شقة ويقطنها نحو 4800 شخص، وتم تشكيل فريق عمل للتحقيق في سبب الحريق.

وقالت السلطات في وقت مبكر من صباح اليوم إن 3 رجال من شركة البناء قد تم اعتقالهم للاشتباه في التسبب بالقتل غير العمد المرتبط بالحريق.

A massive blaze engulfed several residential towers in Hong Kong’s Tai Po district, leaving more than a dozen dead as emergency crews struggled to rescue unknown numbers of trapped residents amid intense heat and spreading flames https://t.co/HYxGqKfMyz pic.twitter.com/BVRjrooGqL — Reuters (@Reuters) November 26, 2025

وقد صنفت السلطات الواقعة حريقا من الفئة الخامسة، وهي أعلى درجة طوارئ، وتم إرسال ما لا يقل عن 128 شاحنة إطفاء وما يقارب 800 رجل إطفاء إلى الموقع، كما أُغلقت الطرق، بما في ذلك الطرق السريعة الرئيسية القريبة من الأبراج.

وقالت الشرطة إنه بالإضافة إلى تغطية المباني بشبكات واقية وبلاستيكية قد لا تتوافق مع معايير السلامة من الحرائق استخدمت شركة بناء تتولى أعمال صيانة مادة رغوية لإغلاق بعض النوافذ في أحد المباني غير المتضررة.

وقالت إيلين تشونغ -وهي مشرفة في شرطة هونغ كونغ- "لدينا سبب للاعتقاد بأن الأطراف المسؤولة في الشركة كانت مهملة بشكل جسيم، مما أدى إلى وقوع هذا الحادث وتسبب في انتشار الحريق بشكل لا يمكن السيطرة عليه ووقوع خسائر كبيرة في الأرواح".

وكان أسوأ حريق شهدته هونغ كونغ وقع في مبنى تجاري بمنطقة كولون في نوفمبر/تشرين الثاني 1996 وأودى بحياة 41 شخصا، ونجم ذلك الحريق عن اللحام في أثناء أعمال التجديد الداخلية.

وأدى تحقيق عام إلى إجراء تحديثات شاملة لمعايير البناء ولوائح السلامة من الحرائق في البنايات الشاهقة والمتاجر والمنازل.

وهونغ كونغ أحد الأماكن المتبقية في العالم التي لا يزال الخيزران يُستخدم فيها على نطاق واسع في سقالات أعمال البناء.

وتحركت حكومة هونغ كونغ للبدء في التخلص التدريجي من السقالات المصنوعة من الخيزران في مارس/آذار الماضي، وأرجعت القرار إلى سلامة العمال بعد 22 وفاة تتعلق بسقالات الخيزران بين عامي 2019 و2024.