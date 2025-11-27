خبير عسكري: إسرائيل تسعى لفرض حزام إستراتيجي بين الليطاني والجليل

كشف الخبير العسكري العميد إلياس حنا أن إسرائيل تستهدف منذ سنوات السيطرة على 5 مناطق حدودية تُعد من أهم النقاط الإستراتيجية في جنوب لبنان، وهي بلاط وجل الدير والدواوير والحمامص والبونة.

وأوضح حنا -في تحليل عسكري للجزيرة- أن هذه المناطق المرتفعة تشكل ما يشبه "الحزام العسكري" الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة النارية على القرى اللبنانية المحيطة حتى حدود نهر الليطاني.

وأشار إلى أن أهمية هذه المناطق تكمن في أنها تشكل خط الحماية الأول للمستوطنات الإسرائيلية في الجليل الأعلى والأوسط، ومنها دوفيف وأفيفيم وحانيتا وزرعيت والمالكية وحتى المطلة وكريات شمونة.

ولفت حنا إلى أن هذه المستوطنات عانت خلال حرب الإسناد، وهو ما دفع القيادة الإسرائيلية في السنوات الماضية إلى الوعد بالتوغل داخل الأراضي اللبنانية لتأمينها.

ووفق الخبير العسكري، فإن إسرائيل نفذت أكثر من 10 آلاف خرق للحدود اللبنانية، بينها 7500 غارة جوية و2500 عملية برية و1200 توغل داخل الأراضي اللبنانية، في مؤشر على اتساع العمل العسكري وتجاوز القرار 1701 بشكل منهجي.

وأكد أن أي إطلاق لصاروخ واحد من طراز "كاتيوشا" جنوب الليطاني كفيل بجعل هذه المستوطنات غير آمنة، وهو ما يجعل إسرائيل أكثر تمسكا بالسيطرة على المناطق الخمس في جنوب لبنان.

وأوضح الخبير العسكري أن اختيار تل أبيب هذه المناطق ليس اعتباطيا، إذ تقع على مسافات متقاربة تسمح بالسيطرة عليها كـ"كتلة واحدة"، كما أن طبيعتها الطبوغرافية المرتفعة تمنح الجيش الإسرائيلي أفضلية نارية كبيرة، وتخلق ما وصفه بـ"الردع العقابي" لمنع حزب الله من التحرك فيها.

وأضاف أن المناطق الواقعة بين هذه النقاط حتى حدود الليطاني تُعد تاريخيا مناطق مدمرة يُمنع فيها إعادة البناء، مما جعلها عرضة لعمليات عسكرية متكررة منذ العام 1978 وحتى اليوم.

وفي سياق متصل، اعتبر حنا أن التصعيد المحتمل لا يقتصر على الحدود اللبنانية، بل يمتد إلى الجبهة السورية، حيث تسجل خروقات واسعة في منطقة فك الاشتباك، مما يمثل اعتداء مستمرا على السيادة السورية، وقد يفتح الباب لمعادلات أمنية جديدة في المنطقة.

مهلة غير واقعية

وانتقل الخبير بعدها إلى الملف السياسي، معتبرا أن المهلة المعلنة لنزع سلاح حزب الله بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل غير عملية ولا واقعية.

وشدد على أن أي خطوة في هذا الاتجاه تستوجب أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا كاملا من المناطق التي تقدمت إليها، وتسليمها إلى الجيش اللبناني أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأشار حنا إلى تغير في الموقف الأميركي من لبنان، إذ كانت واشنطن تشيد سابقا بأداء الجيش اللبناني في استلام نحو 85-90% من المراكز جنوب الليطاني، قبل أن تتحول فجأة إلى وصف لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، وهو ما اعتبره مؤشرا على منح إسرائيل مساحة أوسع للتحرك.

كما رأى أن إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن يعكس ضغطا إضافيا على بيروت ويمهد لاحتمالات تصعيد عسكري في المرحلة المقبلة.

وختم حنا بالتأكيد على أن أي تحرك أحادي الجانب قد يقود إلى تصعيد متدرج، وأن المرحلة المقبلة ستكون حساسة، خصوصا بعد انتهاء الزيارات الدولية المهمة مثل زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان.