6 شهداء والاحتلال يسلم 15 جثمانا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

استشهد فلسطينيان اليوم الأربعاء بنيران جيش الاحتلال في مناطق ممتدة داخل ما يعرف بالخط الأصفر في قطاع غزة، في حين ادعت قوات الاحتلال اغتيال 4 ممن وصفتهم بـ"المسلحين" واعتقال اثنين آخرين في رفح جنوبي القطاع.

ويأتي ذلك في حين قالت وزارة الصحة في غزة إنها تسلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 15 شهيدا أفرجت عنها سلطات الاحتلال بعد تسليم الفصائل الفلسطينية جثة أسير إسرائيلي أمس.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جثامين الشهداء التي جرى تسليمها عبر الصليب الأحمر بلغ 345 جثمانا.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي يأتي ضمن التزام الحركة بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل، وبذل جهود متواصلة لإتمامه على الرغم من الصعوبات الكبيرة.

وطالبت الوسطاء مقابل هذا الالتزام بالضغط لوقف خروقات الاحتلال لتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وقد أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق التعرف على جثمان الأسير الذي أعيد من غزة أمس، وقال إنه يعود لدرور أور من مستوطنة بئيري.

شهداء

وفي مستجدات مسلسل الاستهداف المتواصل للمدنيين بغرة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن مصدر طبي في مستشفى الأقصى استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا في خان يونس داخل الخط الأصفر.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء الناحال اغتالت مسلحا بغارة جوية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قتلت 3 آخرين واعتقلت اثنين.

وأضاف أن قواته قتلت خلال الأسبوع الأخير أكثر من 20 مسلحا واعتقلت 8 آخرين أثناء محاولتهم الخروج من أنفاق في تلك المنطقة.

إعلان

وأعلن أيضا استهداف مسلح من حماس في غارة جوية شمالي القطاع، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بينما كان الأخير يخطط لتنفيذ عملية قنص ضد القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مصادر طبية في غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 69 ألفا و785 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت المصادر الطبية أن حصيلة المصابين ارتفعت أيضا إلى 170 ألفا و965، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار 347 شهيدا و889 مصابا، في حين انتُشل 596 جثمانا.