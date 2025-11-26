نتنياهو يشكو كثرة مثوله أمام المحكمة بتهم فساد

اشتكى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، من كثرة مثوله أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب للرد على تهم الفساد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو الذي مثل مجددا أمام المحكمة الأربعاء، للرد على التهم الموجهة له في الملف 4000 اشتكى من كثرة الجلسات.

ويواجه نتنياهو-المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة- اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، في حين يرفض الاعتراف في أي منها.

ونقلت عن نتنياهو قوله لقضاة المحكمة "لقد بذلتُ جهودًا كبيرة للمثول 3 مرات أسبوعيًا، وهو جهد يتطلب تأجيل المناقشات المهمة" مضيفا "من المستحيل عقد الجلسات 3 مرات أسبوعيًا" وفق هيئة البث.

ولم تشر هيئة البث إلى رد قضاة المحكمة على طلب نتنياهو تقصير جلسات مثوله أمامها.

ويخص "الملف 4000" تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

ومرارا طلب نتنياهو إلغاء أو تقصير جلسات محاكماته، متذرعا بالسفر، أو أسباب أمنية وسياسية.

وبالإضافة إلى "الملف 4000" يتعلق "الملف 1000″في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.​​​​​​​