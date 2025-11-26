ويتكوف يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث السلام في أوكرانيا

قال الكرملين -الأربعاء- إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزور موسكو الأسبوع المقبل يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين الكبار، لإجراء محادثات بشأن خطة محتملة للسلام في أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أكد البيت الأبيض أن القضايا التي لا تزال عالقة في المباحثات الرامية لوضع حد للحرب الروسية على أوكرانيا "ليست مستعصية على الحل"، لكنها ستتطلب المزيد من المفاوضات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة إكس إن "الولايات المتحدة حققت تقدما هائلا باتجاه التوصل إلى اتفاق للسلام، هناك بعض التفاصيل الحساسة ولكنها ليست مستعصية على الحل ويتعين حلها، وستستوجب المزيد من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر إن المفاوضين الأميركيين يحرزون تقدما في المناقشات مع روسيا وأوكرانيا، وإن موسكو وافقت على بعض التنازلات.

مخاوف

وأثار إطار عمل طرحته واشنطن لإنهاء الحرب تم الإعلان عنه لأول مرة الأسبوع الماضي مخاوف جديدة من أن تكون إدارة ترامب مستعدة لدفع أوكرانيا إلى توقيع اتفاق سلام ينحاز بشدة نحو موسكو.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية لكبير مراسلي الكرملين في التلفزيون الرسمي الروسي بافل زاروبين "بالنسبة لويتكوف، يمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على قدومه إلى موسكو الأسبوع المقبل".

وأضاف أوشاكوف أن ويتكوف سيرافقه "عدد من ممثلي الإدارة الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".

وقال إن تسريب محادثة هاتفية بين مسؤوليْن كبيريْن في الكرملين والولايات المتحدة يمثل محاولة لعرقلة المباحثات بشأن اتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن ويتكوف قال في مكالمة هاتفية مع أوشاكوف في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنهما يجب أن يعملا معا على خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإن على بوتين أن يثير الأمر مع ترامب.

إعلان

وقالت "بلومبيرغ" إنها اطلعت على تسجيل للمكالمة ونشرت نصها.

وعندما سُئل أوشاكوف عن سبب تسريب المكالمة قال "لعرقلة (المحادثات) على الأرجح، من غير المستبعد أن يكون الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات".