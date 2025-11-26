نواب ديمقراطيون يتهمون ترامب باستخدام "إف بي آي" لترهيبهم

اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لـ"ترهيب" أعضاء الكونغرس، وأشاروا إلى أن الوكالة طلبت مقابلات معهم عقب انتقادهم الرئيس.

وكان المشرّعون من بين 6 دعوا الجيش وعناصر الاستخبارات إلى رفض أي "أوامر غير قانونية" صادرة عن ترامب الذي وصفهم بـ"الخونة".

واتهم بيان صادر عن جيسون كرو وكريس ديلوزيو وماغو غودلاندر وكريسي هولاهان، وهم جميعا نواب ديمقراطيون، ترامب بأنه "يستخدم إف بي آي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس".

وقالوا "في الأمس، تواصل إف بي آي مع الحرّاس المكلّفين بحفظ النظام في مجلسي النواب والشيوخ وطلب مقابلات"، وأضافوا "لن يمنعنا أي ترهيب أو مضايقات مهما بلغ حجمها عن القيام بمهامنا واحترام دستورنا".

Today in Inkster, I walked through the hectic events of the last few days, including what appears to be the new FBI inquiry. pic.twitter.com/Gh5FzIVDqu — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 26, 2025

ترامب وخصومه الديمقراطيون

وكان الجيش الأميركي أفاد، الاثنين، بأنه يفكّر في مقاضاة السيناتور مارك كيلي أمام محكمة عسكرية، علما بأنه ظهر في تسجيل مصوّر نُشر هذا الشهر حضّ فيه الجنود على رفض الأوامر المخالفة للقانون.

وردّ كيلي، وهو طيار مقاتل في البحرية الأميركية ورائد فضاء سابق قاد الرحلة الأخيرة للمكوك الفضائي إنديفور، بأنه لن يسمح "لمتنمّرين بإسكاته".

وقالت سيناتورة أخرى ظهرت في الفيديو وهي إليسا سلوتكين في منشور على "إكس" أمس الثلاثاء إن "إف بي آي" "يبدو أنه فتح تحقيقا بشأني ردا على تسجيل مصوّر لم يعجب الرئيس ترامب".

وأضافت بأن "توجيه الرئيس إف بي آي لاستهدافنا هو تماما السبب الذي دفعنا لتصوير هذا الفيديو في الأساس".

ولم يحدد الديمقراطيون الستة الذين نشروا التسجيل المصور طبيعة الأوامر التي كانوا يقصدونها، لكن ترامب أمر بنشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية، في مواجهة احتجاجات محلية، للحد مما قال إنها اضطرابات.

واتهم ترامب بداية المجموعة بالقيام بـ"سلوك تحريضي يعاقب بالإعدام". وفي نهاية الأسبوع، كتب منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ينبغي "سجن.. الخونة" الذين طلبوا من الجنود عصيانه.