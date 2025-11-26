أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

نواب ديمقراطيون يتهمون ترامب باستخدام "إف بي آي" لترهيبهم

President Donald Trump speaks during the pardoning ceremony for the national Thanksgiving turkey Gobble, in the Rose Garden of the White House, Tuesday, Nov. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
ترامب اتهم مجموعة منتمية للحزب الديمقراطي بالقيام بـ"سلوك تحريضي يعاقب بالإعدام" (أسوشيتد برس)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 20:07 (توقيت مكة)

اتّهم نواب ديمقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لـ"ترهيب" أعضاء الكونغرس، وأشاروا إلى أن الوكالة طلبت مقابلات معهم عقب انتقادهم الرئيس.

وكان المشرّعون من بين 6 دعوا الجيش وعناصر الاستخبارات إلى رفض أي "أوامر غير قانونية" صادرة عن ترامب الذي وصفهم بـ"الخونة".

واتهم بيان صادر عن جيسون كرو وكريس ديلوزيو وماغو غودلاندر وكريسي هولاهان، وهم جميعا نواب ديمقراطيون، ترامب بأنه "يستخدم إف بي آي كأداة لترهيب ومضايقة أعضاء الكونغرس".

وقالوا "في الأمس، تواصل إف بي آي مع الحرّاس المكلّفين بحفظ النظام في مجلسي النواب والشيوخ وطلب مقابلات"، وأضافوا "لن يمنعنا أي ترهيب أو مضايقات مهما بلغ حجمها عن القيام بمهامنا واحترام دستورنا".

ترامب وخصومه الديمقراطيون

وكان الجيش الأميركي أفاد، الاثنين، بأنه يفكّر في مقاضاة السيناتور مارك كيلي أمام محكمة عسكرية، علما بأنه ظهر في تسجيل مصوّر نُشر هذا الشهر حضّ فيه الجنود على رفض الأوامر المخالفة للقانون.

وردّ كيلي، وهو طيار مقاتل في البحرية الأميركية ورائد فضاء سابق قاد الرحلة الأخيرة للمكوك الفضائي إنديفور، بأنه لن يسمح "لمتنمّرين بإسكاته".

وقالت سيناتورة أخرى ظهرت في الفيديو وهي إليسا سلوتكين في منشور على "إكس" أمس الثلاثاء إن "إف بي آي" "يبدو أنه فتح تحقيقا بشأني ردا على تسجيل مصوّر لم يعجب الرئيس ترامب".

وأضافت بأن "توجيه الرئيس إف بي آي لاستهدافنا هو تماما السبب الذي دفعنا لتصوير هذا الفيديو في الأساس".

ولم يحدد الديمقراطيون الستة الذين نشروا التسجيل المصور طبيعة الأوامر التي كانوا يقصدونها، لكن ترامب أمر بنشر الحرس الوطني في عدة مدن أميركية، في مواجهة احتجاجات محلية، للحد مما قال إنها اضطرابات.

واتهم ترامب بداية المجموعة بالقيام بـ"سلوك تحريضي يعاقب بالإعدام". وفي نهاية الأسبوع، كتب منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي قال فيه إنه ينبغي "سجن.. الخونة" الذين طلبوا من الجنود عصيانه.

المصدر: الفرنسية

