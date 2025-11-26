الأردن يعلن مقتل مطلوبَين من حملة "الفكر التكفيري" بمداهمة أمنية بالرمثا

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأربعاء، مقتل شقيقين مطلوبين ممن وصفتهما بالخارجين عن القانون "من حملة الفكر التكفيري"، وذلك خلال مداهمة نفذتها قوة أمنية خاصة في مدينة الرمثا شمالي البلاد.

وأفادت المديرية -في بيان لها- بأن "قوة أمنية خاصة داهمت مساء الثلاثاء موقعا في لواء الرمثا كان يؤوي شقيقين مطلوبين (لم يحدد هويتهما) من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة".

وأضافت أنه "فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدى إلى إصابة 3 من أفراد القوة المداهِمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج".

وأكدت أنه "تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبَين الخارجَين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما، إذ تمكنت القوة الأمنية من تحييد والدتهما وإبعادها دون إلحاق أي ضرر بها".

وأضافت مديرية الأمن العام أنه تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مساء أمس الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة بحق "خارجين عن القانون" شمالي البلاد.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة محمد المومني -في تدوينة على منصة إكس، أمس الثلاثاء- إن "الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجَين عن القانون في لواء الرمثا" شمالي البلاد، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية.

ويقع لواء الرمثا أقصى شمالي المملكة ويضم مدنا وبلدات، ويتبع إداريا لمحافظة إربد، وهي منطقة حدودية مع سوريا.