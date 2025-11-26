مصادر: خطة واشنطن لإنهاء حرب أوكرانيا مستمدة من وثيقة روسية

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن 3 مصادر مطلعة تأكيدهم أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ظهرت للعلن الأسبوع الماضي مستمدة من وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وقالت المصادر إن الروس أرسلوا الوثيقة، التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسؤولين الأميركيين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن.

وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات طرحتها الحكومة الروسية في السابق على طاولة التفاوض، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا، مثل التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها شرق البلاد.

ويمثل ذلك أول تأكيد على أن الوثيقة، شكلت أساسا رئيسيا لخطة السلام المؤلفة من 28 نقطة.

ولم يعلق البيت الأبيض مباشرة على الورقة غير الرسمية، لكنه أشار إلى إبداء ترامب تفاؤله بشأن التقدم المحرز في الخطة.

وكتب ترامب "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام، وجهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول بالأوكرانيين".

ومن غير الواضح، لماذا وكيف اعتمدت إدارة ترامب على الوثيقة الروسية للمساعدة في صياغة خطة السلام الأميركية.

وقالت المصادر إن بعض كبار المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا عليها، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، يرجحون أن الأوكرانيين سيرفضون المطالب التي قدمتها موسكو رفضا قاطعا.

نفوذ روسي

وقالت المصادر إنه بعد تقديم الوثيقة، بحثها روبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأقر روبيو في تصريحات للصحفيين في جنيف، هذا الأسبوع، بتلقي "العديد من الوثائق غير الرسمية وأشياء من هذا القبيل"، دون الخوض في تفاصيل.

ومنذ نشر أول تقرير عن خطة السلام على موقع" أكسيوس" الأسبوع الماضي، تصاعدت الشكوك لدى المسؤولين والمشرعين الأميركيين، إذ يرى العديد منهم أن الخطة "ما هي إلا قائمة بالمواقف الروسية وليست اقتراحا جادا".

ومع ذلك، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على أوكرانيا، مهددة إياها بتقليص المساعدات العسكرية إذا لم توقع على الخطة.

ووضعت الخطة، جزئيا على الأقل، خلال اجتماع جاريد كوشنر صهر ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع كيريل دميترييف، رئيس أحد صناديق الثروة السيادية الروسية، في ميامي الشهر الماضي.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن قليلين من داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض تم اطلاعهم على نتائج هذا اللقاء.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس الثلاثاء، أن ويتكوف قدم نصيحة إلى المساعد الكبير بالكرملين يوري أوشاكوف عن الطريقة التي يجب أن يتحدث بها بوتين إلى ترامب.

ووفقا لنص المكالمة الذي حصلت عليه وكالة الأنباء، ألمح أوشاكوف وويتكوف إلى خطة محتملة "من 20 نقطة" في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضافت أن نطاق تلك الخطة اتسع على ما يبدو خلال محادثات لاحقة إلى دميترييف.

مراجعة الخطة

وأثار الاقتراح الأميركي، الذي باغت المسؤولين في كل من واشنطن وأوروبا، موجة من المساعي الدبلوماسية عبر ثلاث قارات.

وأفادت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" أن الخطة الأصلية تغيرت تغيرا كبيرا منذ ذلك الحين، إذ أُلغيت تسع نقاط من أصل 28 نقطة بعد محادثات بين كبار المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين.

وقالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم السبت الماضي، إن روبيو أخبرهم أن الخطة المكونة من 28 نقطة ليست خطة أميركية بل "قائمة رغبات روسية"، لكن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية نفيا بشدة أن يكون روبيو قد وصفها هذا الوصف.

وفي مناقشات تلت ذلك، وافق وفد أميركي رفيع المستوى ضم روبيو على حذف أو تعديل بعض الأجزاء الأكثر تأييدا لروسيا من الخطة في اجتماعات في جنيف بمسؤولين أوروبيين وأوكرانيين.

ويجتمع دريسكول حاليا بوفد روسي في أبوظبي. وذكر مسؤول أميركي، أن وفدا أوكرانيا موجود أيضا في الإمارات لإجراء محادثات مع الفريق الأميركي.

وقال مسؤولون أوكرانيون، أمس الثلاثاء، إنهم يؤيدون إطار اتفاق السلام المعدل الذي انبثق عن المحادثات الأخيرة، لكنهم شددوا على أن القضايا الأكثر حساسية -خاصة مسألة التنازل عن أراض مثيرة للجدل- تحتاج إلى إصلاح في اجتماع محتمل بين زيلينسكي وترامب.