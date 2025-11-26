مسؤول روسي: وقف الحرب مع أوكرانيا مرهون بهذه الأهداف

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي عن قناعته بأن الولايات المتحدة تعمل بطريقة بناءة لوقف حرب بلاده مع أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لن توقف القتال ما لم تحقق أهدافها.

ووفقا لما قاله سلوتسكي في مقابلة مع الجزيرة، فإن الأوكرانيين يعارضون البنود التي قدمتها واشنطن، وبالتالي فإن الحديث لا يزال مبكرا عن النتائج.

كما أن هذه الوثيقة تظل مؤقتة، وستخضع للنقاش وإعادة الصياغة حتى تبدأ المفاوضات بين البلدين بشكل مباشر وفق سلوتسكي الذي شدد على أن بلاده لن تتنازل عن بعض الأمور التي تحدّث عنها الرئيس فلاديمير بوتين.

فموسكو -كما يقول المسؤول الروسي- لن تقبل إلا بتخلي أوكرانيا عن دستورها الذي وصفه بالنازي، ونزع سلاحها وإنهاء حلم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يريد الاقتراب من حدود روسيا.

لن نتنازل عن أهدافنا

وإدا لم يتخذ الأوكرانيون مواقف بناءة تحقق أهداف روسيا من هذه الحرب فإن القتال سوف يستمر رغم ما تبديه موسكو من مرونة في التفاوض، حسب سلوتسكي الذي أكد أن الوقت قد حان لحل النزاع سلميا.

لكن حل النزاع عبر الدبلوماسية يتطلب -حسب المتحدث- إظهار كييف موقفا إيجابيا لم تظهره بعد في أمور مثل مسألة الأراضي رغم أنها تعاطت مع الضغوط الأميركية التي تمارس عليها.

ورفض سلوتسكي الحديث عن بنود الوثيقة الأميركية التي قال إنها سرية وغير قابلة للكشف، مؤكدا أن بلاده "تعول على العقلانية"، وأن واشنطن لديها فرصة لوقف الحرب، لكن أحدا لا يمكنه معرفة ما الذي ستنتهي إليه الأمور.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مستعد لمناقشة الأمور الحساسة بشأن خطة واشنطن للسلام مع الرئيس دونالد ترامب، مع ضرورة إشراك القادة الأوروبيين في المحادثات.

كما قال مستشار الرئيس الأوكراني في تصريح للجزيرة إن بلاده نجحت في تحسين الوثيقة المقدمة من ترامب، وإن تطورا طرأ على بعض بنودها.

وأكد أن زيلينسكي لم يفوض الوفد في الحديث عن التنازل عن الأرض، لأنه أمر يقرره الشعب الأوكراني وفق دستور البلاد، مضيفا أن كييف لن تعترف بأي احتلال.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تتفهم أن تعديلات تُجرى على خطة ترامب لتسوية الحرب، وإنها لم تتسلم هذه الخطة حتى الآن لكي تناقشها بالتفصيل.

وأضاف أن مشروع ترامب قد يكون أساسا جيدا للمفاوضات، وأن موسكو مهتمة بتحقيق أهدافها عبر السياسة، لكن موقفها لم يتغير، وهي متمسكة به.

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق أن إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا مثلما كان يعتقد، كاشفا عن قرب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم إحراز "تقدم هائل" الأسبوع الماضي بخصوص إنهاء الحرب.

وأوضح أنه وجّه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت نفسه سيجتمع وزير الحرب بيت هيغسيث مع الأوكرانيين.

وتابع الرئيس الأميركي "أتطلع إلى لقاء (فولوديمير) زيلينسكي وبوتين قريبا عندما يكون اتفاق إنهاء الحرب جاهزا أو في مراحله الأخيرة".