محكمة بريطانية تنظر طعنا ضد قرار حظر حركة "فلسطين أكشن"

Police remove a protester for taking part in a demonstration in support Palestine Acton" during a demonstration in support of "Defend Our Juries" and their campaign against the ban on Palestine Action, outside Britain's Home Office in London on November 24, 2025.
اعتقال متظاهر ضمن احتجاجات في لندن داعمة لحركة "فلسطين أكشن" ورافضة لحظرها (الفرنسية)
Published On 26/11/2025
آخر تحديث: 12:49 (توقيت مكة)

تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، طعنا ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسيها بإساءة استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب.

وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تستمر 3 أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.

ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطرة، وفق الوزارة.

المنطق السليم

من جهته، قال ناطق باسم منظمة "ديفاند أَور جوريز"، التي تنظم التجمعات الاحتجاجية على حرب الإبادة في غزة، إنهم يأملون أن يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا.

وأضاف أن الحظر كان عملا استبداديا فيه إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها، ووزراء الحكومة المتواطئين بشكل مخجل في هذه الإبادة الجماعية.

وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 24: A protester is seen at a 'Lift The Ban' demonstration at the Home Office, on November 24, 2025 in London, England. The campaign group Defend Our Juries has planned a wave of demonstrations and protest actions to take place across the UK leading up to and during the judicial review on the proscription of Palestine Action (PA) as a terrorist group. Last month the Home Office lost an appeal to block the review, which is set to be heard November 25-27. The ban on membership or support of PA came into effect on July 5, after activists from the pro-Palestinian group broke into RAF Brize Norton and spray-painted two Voyager aircraft. Since their proscription, more than 2,000 people have been arrested for allegedly showing support of PA, mostly while holding signs reading: "I oppose genocide, I support Palestine Action." (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
آلاف البريطانيين من حركة "فلسطين أكشن" اعتقلوا بعد تظاهرات واسعة في أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين (غيتي)

إدانة أممية

واعتبرت الأمم المتحدة قرار حظر هذه الحركة "غير متناسب" ودانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا الذي رأى فيه تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.

وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز". وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.

ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالات

