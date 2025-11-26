السودان يرد على ورقة مستشار ترامب ويلتزم بتسيهل دخول المساعدات

قال مجلس الأمن والدفاع بالسودان الذي يرأسه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه كلف جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

وأكد المجلس التزام الحكومة السودانية بتسهيل دخول المساعدات وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين.

وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر وصف إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" هدنة إنسانية لـ3 أشهر بأنه مناورة سياسية تتناقض مع الواقع على الأرض.

وأضاف أن حديث حميدتي لا يمكن أخذه على محمل الجد لأن قواته حاصرت المدنيين وجوعتهم وقصفتهم، وتحديدا في الفاشر وبارا.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها على إحلال سلام شامل وعادل، وقالت إنها منفتحة على جميع المبادرات الجادة الهادفة لإنهاء الحرب.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس قد قال إن واشنطن قدمت خطة بصياغة قوية لإنهاء الصراع في السودان لكن لم يقبلها الجيش ولا قوات الدعم السريع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أبو ظبي إن الجيش السوداني رحّب بالمقترح قبل أسابيع لكنه لم يقبل رسميا بالنص، وعاد بشروط مسبقة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن إعلان قوات الدعم السريع عن وقف إطلاق النار الإنساني لمدة 3 أشهر خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أن الدليل على هذا الإعلان سيكون ضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات على نطاق واسع وتمكين الأمم المتحدة من العمل باستقلالية.

جرائم حرب

ووسط المعاناة الإنسانية المستمرة جراء المعارك، نقل تقرير لمنظمة العفو الدولية شهادات لـ28 ناجيا تؤكد ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم قتل واختطاف واغتصاب في الفاشر، ووصفت المنظمة الدولية ما ورد في هذه الشهادات، بأنه جرائم حرب، مطالبة بمحاسبة مرتكبيها.

إعلان

من ناحيتها، أكدت مفوضة التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب أن الأزمة الإنسانية في البلاد بلغت مستوى كارثيا، مع تفاقم الجوع والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وعبرت خلال جلسة للبرلمان الأوروبي بشأن الحرب في السودان، عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ من الهجمات العرقية التي تنفذها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.

إحباط هجوم

على صعيد التطورات الميدانية أعلنت مصادر في الجيش السوداني إحباط هجوم للدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. وأكد مصدر أن الجيش دمّر مخزنا للذخائر في المدينة، وحيّد مدافع كانت تستهدف محيط الفرقة 22 هناك.