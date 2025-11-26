كاتس يهدد بحرب جديدة على لبنان ما لم يتخل حزب الله عن سلاحه

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن بلاده "لن تتردد في العمل بقوة في لبنان مجددا" إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه قبل نهاية العام.

وأضاف كاتس، في تصريحات للقناة السابعة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لا تثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعا، ولا ترى أي احتمال واقعي لالتزام الحزب بالشروط الأميركية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "العمل العسكري سيعود خيارا مطروحا بقوة" إذا لم تُنفّذ خطوة التخلي عن السلاح في الموعد المحدد.

ومطلع أغسطس/آب وضعت الحكومة اللبنانية مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلفت الجيش بإعدادها، لكن الحزب رفض هذه التحركات وحذر من أنها قد تشعل حربا أهلية.

وأشار كاتس إلى أن الولايات المتحدة "ألزمت حزب الله" بتفكيك ترسانته الصاروخية حتى نهاية العام الجاري، لكنه أعرب عن قناعة بأن هذا الالتزام "لن يتحقق"، مؤكدا أن إسرائيل "تستعد لكل السيناريوهات".

ورغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة بمنعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.